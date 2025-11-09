BursaDEX+
Harga Bitlight Labs langsung hari ini ialah 1.5897 USD.LIGHT modal pasaran ialah 68,447,668.3884 USD. Jejaki masa nyata LIGHT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Bitlight Labs langsung hari ini ialah 1.5897 USD.LIGHT modal pasaran ialah 68,447,668.3884 USD. Jejaki masa nyata LIGHT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Bitlight Labs Logo

Bitlight LabsHargae(LIGHT)

1 LIGHT ke USD Harga Langsung:

$1.5897
-4.20%1D
USD
Bitlight Labs (LIGHT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:59:14 (UTC+8)

Bitlight Labs Harga Hari Ini

Harga langsung Bitlight Labs (LIGHT) hari ini ialah $ 1.5897, dengan 4.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LIGHT kepada USD penukaran adalah $ 1.5897 setiap LIGHT.

Bitlight Labs kini berada pada kedudukan #382 mengikut permodalan pasaran pada $ 68.45M, dengan bekalan edaran sebanyak 43.06M LIGHT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LIGHT didagangkan antara $ 1.5631 (rendah) dan $ 1.7265 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.619557835411834, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.5392876430024418.

Dalam prestasi jangka pendek, LIGHT dipindahkan -0.07% dalam sejam terakhir dan +7.27% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 130.54K.

Bitlight Labs (LIGHT) Maklumat Pasaran

No.382

$ 68.45M
$ 130.54K
$ 667.67M
43.06M
420,000,000
420,000,000
10.25%

BSC

Had Pasaran semasa Bitlight Labs ialah $ 68.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 130.54K. Bekalan edaran LIGHT ialah 43.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 420000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 667.67M.

Bitlight Labs Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.5631
24J Rendah
$ 1.7265
24J Tinggi

$ 1.5631
$ 1.7265
$ 2.619557835411834
$ 0.5392876430024418
-0.07%

-4.20%

+7.27%

+7.27%

Bitlight Labs (LIGHT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bitlight Labs hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.069695-4.20%
30 Hari$ +0.7172+82.20%
60 Hari$ +1.4897+1,489.70%
90 Hari$ +1.4897+1,489.70%
Perubahan Harga Bitlight Labs Hari Ini

Hari ini, LIGHT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.069695 (-4.20%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBitlight Labs

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.7172 (+82.20%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bitlight Labs

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LIGHT mengalami perubahan sebanyak $ +1.4897 (+1,489.70%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bitlight Labs

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +1.4897 (+1,489.70%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bitlight Labs (LIGHT)?

Semak Bitlight Labshalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Bitlight Labs

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Bitlight Labs pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Bitlight Labs?

Several key factors influence Bitlight Labs (LIGHT) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development progress and technical milestones
4. Partnership announcements and strategic collaborations
5. Token utility and adoption within the Bitlight ecosystem
6. Regulatory news affecting the broader crypto space
7. Supply and demand dynamics
8. Community engagement and social media activity
9. Competition from similar blockchain projects
10. Macroeconomic factors like inflation and interest rates

Mengapa orang ingin tahu harga Bitlight Labs hari ini?

People want to know Bitlight Labs (LIGHT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and evaluating investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on market movements.

Ramalan Harga untuk Bitlight Labs

Bitlight Labs (LIGHT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LIGHT pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Bitlight Labs (LIGHT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Bitlight Labs berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Bitlight Labs yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk LIGHT ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Bitlight Labs Ramalan Harga.

Perihal Bitlight Labs

LIGHT (Lightcoin) is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized peer-to-peer network similar to Bitcoin. It was designed with the primary purpose of facilitating instant payments across the globe without the need for a central authority. LIGHT uses a proof-of-work consensus mechanism and implements a supply cap to control the issuance of new coins. It is typically used for online transactions, offering a fast, secure, and low-cost alternative to traditional payment methods. The LIGHT network also supports the development of decentralized applications, providing a platform for developers to create and deploy smart contracts.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Bitlight Labs dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Bitlight Labs? Membeli LIGHT adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Bitlight Labs. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Bitlight Labs (LIGHT) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 43.06M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Bitlight Labs akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Bitlight Labs (LIGHT)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Bitlight Labs

Memiliki Bitlight Labs membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Bitlight Labs (LIGHT) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Bitlight Labs (LIGHT)

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Bitlight Labs Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bitlight Labs, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Bitlight Labs Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bitlight Labs

Berapakah nilai 1 Bitlight Labs pada tahun 2030?
Jika Bitlight Labs berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Bitlight Labs berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:59:14 (UTC+8)

Terokai Lagi tentang Bitlight Labs

LIGHT USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek LIGHT dengan leveraj. Terokai LIGHT dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Bitlight Labs (LIGHT) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Bitlight Labs langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
LIGHT/USDT
$1.5897
-4.29%
0.00% (USDT)

