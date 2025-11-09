Bitlight Labs Harga Hari Ini

Harga langsung Bitlight Labs (LIGHT) hari ini ialah $ 1.5897, dengan 4.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LIGHT kepada USD penukaran adalah $ 1.5897 setiap LIGHT.

Bitlight Labs kini berada pada kedudukan #382 mengikut permodalan pasaran pada $ 68.45M, dengan bekalan edaran sebanyak 43.06M LIGHT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LIGHT didagangkan antara $ 1.5631 (rendah) dan $ 1.7265 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.619557835411834, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.5392876430024418.

Dalam prestasi jangka pendek, LIGHT dipindahkan -0.07% dalam sejam terakhir dan +7.27% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 130.54K.

Bitlight Labs (LIGHT) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.382 Modal Pasaran $ 68.45M$ 68.45M $ 68.45M Kelantangan (24J) $ 130.54K$ 130.54K $ 130.54K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 667.67M$ 667.67M $ 667.67M Bekalan Peredaran 43.06M 43.06M 43.06M Bekalan Maks 420,000,000 420,000,000 420,000,000 Jumlah Bekalan 420,000,000 420,000,000 420,000,000 Kadar Peredaran 10.25% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Bitlight Labs ialah $ 68.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 130.54K. Bekalan edaran LIGHT ialah 43.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 420000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 667.67M.