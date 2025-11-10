Tokenomik Bitlight Labs (LIGHT)

Lihat cerapan utama tentang Bitlight Labs (LIGHT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:06:00 (UTC+8)
USD

Bitlight Labs (LIGHT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bitlight Labs (LIGHT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 68.50M
Jumlah Bekalan:
$ 420.00M
Bekalan Edaran:
$ 43.06M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 668.14M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.8579
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.5392876430024418
Harga Semasa:
$ 1.5908
Bitlight Labs (LIGHT) Maklumat

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Laman Web Rasmi:
https://bitlightlabs.com/
Kertas putih:
https://blog.bitlightlabs.com/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/address/0x477c2c0459004e3354ba427fa285d7c053203c0e

Tokenomik Bitlight Labs (LIGHT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Bitlight Labs (LIGHT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LIGHT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LIGHT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LIGHT, terokai LIGHT harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

