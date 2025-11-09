Light Harga Hari Ini

Harga langsung Light (LIGHT1) hari ini ialah $ 0.009002, dengan 10.79% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LIGHT1 kepada USD penukaran adalah $ 0.009002 setiap LIGHT1.

Light kini berada pada kedudukan #1456 mengikut permodalan pasaran pada $ 4.70M, dengan bekalan edaran sebanyak 521.61M LIGHT1. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LIGHT1 didagangkan antara $ 0.006829 (rendah) dan $ 0.009002 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.2978436058017955, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.006108197426995268.

Dalam prestasi jangka pendek, LIGHT1 dipindahkan +11.21% dalam sejam terakhir dan -18.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.80K.

Light (LIGHT1) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1456 Modal Pasaran $ 4.70M Kelantangan (24J) $ 54.80K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.00M Bekalan Peredaran 521.61M Bekalan Maks 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 941,802,000.0627748 Kadar Peredaran 52.16% Rantaian Blok Awam SOL

