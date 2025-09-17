Apakah itu iMe Lab (LIME)

iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

iMe Lab tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus iMe Lab pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak LIME ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang iMe Lab di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian iMe Lab anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

iMe Lab Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai iMe Lab (LIME) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset iMe Lab (LIME) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk iMe Lab.

Semak iMe Lab ramalan harga sekarang!

Tokenomik iMe Lab (LIME)

Memahami tokenomik iMe Lab (LIME) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LIME dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli iMe Lab (LIME)

Mencari cara membeli iMe Lab? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah iMe Lab di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LIME kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

iMe Lab Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang iMe Lab, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai iMe Lab Berapakah nilai iMe Lab (LIME) hari ini? Harga langsung LIME dalam USD ialah 0.01115 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LIME ke USD? $ 0.01115 . Lihat Harga semasa LIME ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran iMe Lab? Had pasaran untuk LIME ialah $ 8.41M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LIME? Bekalan edaran LIME ialah 754.34M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LIME? LIME mencapai harga ATH sebanyak 0.4022838344046823 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LIME? LIME melihat harga ATL sebanyak 0.003896189795708121 USD . Berapakah jumlah dagangan LIME? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LIMEialah $ 79.14K USD . Adakah LIME akan naik lebih tinggi tahun ini? LIME mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LIMEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

iMe Lab (LIME) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan