Lagi Mengenai LIME

Maklumat Harga LIME

Kertas putih LIME

Laman Web Rasmi LIME

Tokenomik LIME

Ramalan Harga LIME

Sejarah LIME

LIME Panduan Membeli

Penukar Mata Wang LIME-ke-Fiat

LIME Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

iMe Lab Logo

iMe LabHargae(LIME)

1 LIME ke USD Harga Langsung:

$0.01116
$0.01116$0.01116
+5.38%1D
USD
iMe Lab (LIME) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:44:12 (UTC+8)

iMe Lab (LIME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01007
$ 0.01007$ 0.01007
24J Rendah
$ 0.0112
$ 0.0112$ 0.0112
24J Tinggi

$ 0.01007
$ 0.01007$ 0.01007

$ 0.0112
$ 0.0112$ 0.0112

$ 0.4022838344046823
$ 0.4022838344046823$ 0.4022838344046823

$ 0.003896189795708121
$ 0.003896189795708121$ 0.003896189795708121

+3.43%

+5.38%

+6.69%

+6.69%

iMe Lab (LIME) harga masa nyata ialah $ 0.01115. Sepanjang 24 jam yang lalu, LIME didagangkan antara $ 0.01007 rendah dan $ 0.0112 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LIME sepanjang masa ialah $ 0.4022838344046823, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003896189795708121.

Dari segi prestasi jangka pendek, LIME telah berubah sebanyak +3.43% sejak sejam yang lalu, +5.38% dalam 24 jam dan +6.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

iMe Lab (LIME) Maklumat Pasaran

No.1279

$ 8.41M
$ 8.41M$ 8.41M

$ 79.14K
$ 79.14K$ 79.14K

$ 11.11M
$ 11.11M$ 11.11M

754.34M
754.34M 754.34M

996,079,000
996,079,000 996,079,000

996,079,000
996,079,000 996,079,000

75.73%

BSC

Had Pasaran semasa iMe Lab ialah $ 8.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 79.14K. Bekalan edaran LIME ialah 754.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996079000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.11M.

iMe Lab (LIME) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk iMe Lab hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0005698+5.38%
30 Hari$ -0.002-15.21%
60 Hari$ -0.0004-3.47%
90 Hari$ -0.00068-5.75%
Perubahan Harga iMe Lab Hari Ini

Hari ini, LIME mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0005698 (+5.38%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariiMe Lab

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.002 (-15.21%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari iMe Lab

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LIME mengalami perubahan sebanyak $ -0.0004 (-3.47%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari iMe Lab

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00068 (-5.75%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga iMe Lab (LIME)?

Semak iMe Labhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu iMe Lab (LIME)

iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

iMe Lab tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus iMe Lab pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LIME ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang iMe Lab di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian iMe Lab anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

iMe Lab Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai iMe Lab (LIME) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset iMe Lab (LIME) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk iMe Lab.

Semak iMe Lab ramalan harga sekarang!

Tokenomik iMe Lab (LIME)

Memahami tokenomik iMe Lab (LIME) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LIME dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli iMe Lab (LIME)

Mencari cara membeli iMe Lab? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah iMe Lab di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LIME kepada Mata Wang Tempatan

1 iMe Lab(LIME) ke VND
293.41225
1 iMe Lab(LIME) ke AUD
A$0.0166135
1 iMe Lab(LIME) ke GBP
0.0081395
1 iMe Lab(LIME) ke EUR
0.009366
1 iMe Lab(LIME) ke USD
$0.01115
1 iMe Lab(LIME) ke MYR
RM0.04683
1 iMe Lab(LIME) ke TRY
0.4601605
1 iMe Lab(LIME) ke JPY
¥1.6279
1 iMe Lab(LIME) ke ARS
ARS$16.372883
1 iMe Lab(LIME) ke RUB
0.92768
1 iMe Lab(LIME) ke INR
0.9799735
1 iMe Lab(LIME) ke IDR
Rp182.786856
1 iMe Lab(LIME) ke KRW
15.3793065
1 iMe Lab(LIME) ke PHP
0.6332085
1 iMe Lab(LIME) ke EGP
￡E.0.5359805
1 iMe Lab(LIME) ke BRL
R$0.0589835
1 iMe Lab(LIME) ke CAD
C$0.0152755
1 iMe Lab(LIME) ke BDT
1.35807
1 iMe Lab(LIME) ke NGN
16.666574
1 iMe Lab(LIME) ke COP
$43.3852075
1 iMe Lab(LIME) ke ZAR
R.0.193118
1 iMe Lab(LIME) ke UAH
0.4590455
1 iMe Lab(LIME) ke VES
Bs1.784
1 iMe Lab(LIME) ke CLP
$10.58135
1 iMe Lab(LIME) ke PKR
Rs3.164816
1 iMe Lab(LIME) ke KZT
6.033488
1 iMe Lab(LIME) ke THB
฿0.3531205
1 iMe Lab(LIME) ke TWD
NT$0.3355035
1 iMe Lab(LIME) ke AED
د.إ0.0409205
1 iMe Lab(LIME) ke CHF
Fr0.008697
1 iMe Lab(LIME) ke HKD
HK$0.086747
1 iMe Lab(LIME) ke AMD
֏4.26376
1 iMe Lab(LIME) ke MAD
.د.م0.1000155
1 iMe Lab(LIME) ke MXN
$0.2039335
1 iMe Lab(LIME) ke SAR
ريال0.0418125
1 iMe Lab(LIME) ke PLN
0.039917
1 iMe Lab(LIME) ke RON
лв0.047499
1 iMe Lab(LIME) ke SEK
kr0.102803
1 iMe Lab(LIME) ke BGN
лв0.0183975
1 iMe Lab(LIME) ke HUF
Ft3.6593185
1 iMe Lab(LIME) ke CZK
0.2284635
1 iMe Lab(LIME) ke KWD
د.ك0.0033896
1 iMe Lab(LIME) ke ILS
0.0371295
1 iMe Lab(LIME) ke AOA
Kz10.1640055
1 iMe Lab(LIME) ke BHD
.د.ب0.0041924
1 iMe Lab(LIME) ke BMD
$0.01115
1 iMe Lab(LIME) ke DKK
kr0.0701335
1 iMe Lab(LIME) ke HNL
L0.2924645
1 iMe Lab(LIME) ke MUR
0.5045375
1 iMe Lab(LIME) ke NAD
$0.1936755
1 iMe Lab(LIME) ke NOK
kr0.1087125
1 iMe Lab(LIME) ke NZD
$0.018509
1 iMe Lab(LIME) ke PAB
B/.0.01115
1 iMe Lab(LIME) ke PGK
K0.046607
1 iMe Lab(LIME) ke QAR
ر.ق0.040586
1 iMe Lab(LIME) ke RSD
дин.1.1006165

iMe Lab Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang iMe Lab, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web iMe Lab Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai iMe Lab

Berapakah nilai iMe Lab (LIME) hari ini?
Harga langsung LIME dalam USD ialah 0.01115 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LIME ke USD?
Harga semasa LIME ke USD ialah $ 0.01115. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran iMe Lab?
Had pasaran untuk LIME ialah $ 8.41M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LIME?
Bekalan edaran LIME ialah 754.34M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LIME?
LIME mencapai harga ATH sebanyak 0.4022838344046823 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LIME?
LIME melihat harga ATL sebanyak 0.003896189795708121 USD.
Berapakah jumlah dagangan LIME?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LIMEialah $ 79.14K USD.
Adakah LIME akan naik lebih tinggi tahun ini?
LIME mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LIMEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:44:12 (UTC+8)

iMe Lab (LIME) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator LIME-ke-USD

Jumlah

LIME
LIME
USD
USD

1 LIME = 0.01115 USD

Berdagang LIME

LIMEUSDT
$0.01116
$0.01116$0.01116
+5.38%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan