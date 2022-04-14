Tokenomik iMe Lab (LIME)

Tokenomik iMe Lab (LIME)

Lihat cerapan utama tentang iMe Lab (LIME), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

iMe Lab (LIME) Maklumat

iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

Laman Web Rasmi:
https://imem.app/
Kertas putih:
https://imem.gitbook.io/faq-eng
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/LimeYH1PCoDMoUqfY1bUnp8ZdZrPN5nFTW3iofkdzCU

iMe Lab (LIME) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk iMe Lab (LIME), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 7.72M
$ 7.72M$ 7.72M
Jumlah Bekalan:
$ 996.08M
$ 996.08M$ 996.08M
Bekalan Edaran:
$ 754.34M
$ 754.34M$ 754.34M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.19M
$ 10.19M$ 10.19M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.139
$ 0.139$ 0.139
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.003896189795708121
$ 0.003896189795708121$ 0.003896189795708121
Harga Semasa:
$ 0.01023
$ 0.01023$ 0.01023

Tokenomik iMe Lab (LIME): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik iMe Lab (LIME) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LIME yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LIME yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LIME, terokai LIME harga langsung token!

Cara Membeli LIME

Berminat untuk menambah iMe Lab (LIME) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli LIME, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

iMe Lab (LIME) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga LIME membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

LIME Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LIME? Halaman ramalan harga LIME kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.