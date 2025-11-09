BursaDEX+
Harga Line Protocol langsung hari ini ialah 0.000032 USD.LINE modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata LINE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

$0.000032
+60.80%1D
Line Protocol (LINE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:21:11 (UTC+8)

Line Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Line Protocol (LINE) hari ini ialah $ 0.000032, dengan 60.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LINE kepada USD penukaran adalah $ 0.000032 setiap LINE.

Line Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- LINE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LINE didagangkan antara $ 0.0000128 (rendah) dan $ 0.000032 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, LINE dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +178.26% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.49K.

Line Protocol (LINE) Maklumat Pasaran

$ 1.49K
$ 16.00K
500,000,000
BASE

Had Pasaran semasa Line Protocol ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.49K. Bekalan edaran LINE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.00K.

Line Protocol Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000128
24J Rendah
$ 0.000032
24J Tinggi

0.00%

+60.80%

+178.26%

+178.26%

Line Protocol (LINE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Line Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000121+60.80%
30 Hari$ -0.0000128-28.58%
60 Hari$ -0.0000727-69.44%
90 Hari$ -0.034968-99.91%
Perubahan Harga Line Protocol Hari Ini

Hari ini, LINE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000121 (+60.80%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLine Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000128 (-28.58%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Line Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LINE mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000727 (-69.44%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Line Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.034968 (-99.91%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Line Protocol (LINE)?

Semak Line Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Line Protocol

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Line Protocol pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Line Protocol?

LINE token prices are influenced by several key factors:

1. Adoption and Usage: Growth in LINE ecosystem users and dApps built on the protocol
2. Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence
3. Token Utility: Demand for LINE tokens in staking, governance, and platform fees
4. Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects
5. Development Progress: Technical updates, roadmap milestones, and new features
6. Supply Dynamics: Token distribution, burning mechanisms, and circulation changes
7. Regulatory Environment: Crypto regulations affecting the broader market
8. Competition: Performance relative to other Layer 1 and DeFi protocols

Mengapa orang ingin tahu harga Line Protocol hari ini?

People want to know Line Protocol (LINE) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes
3. Market analysis - Price data helps identify trends and patterns
4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies
5. FOMO/timing - Fear of missing opportunities drives price checking
6. Daily volatility - Crypto prices change rapidly, requiring frequent updates

Ramalan Harga untuk Line Protocol

Line Protocol (LINE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LINE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Line Protocol (LINE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Line Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Line Protocol yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk LINE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Line Protocol Ramalan Harga.

Perihal Line Protocol

LINE (LINK) is a digital asset that operates within the LINE blockchain network. It is designed to serve as the native utility token of the LINE ecosystem, facilitating transactions, incentivizing user participation, and supporting the development of decentralized applications (dApps). The LINE blockchain employs a delegated proof-of-stake (DPoS) consensus mechanism and is known for its focus on scalability and user-friendliness. The LINE token plays a crucial role in maintaining and securing the network, as well as enabling various functionalities within the ecosystem. This includes payments for services, rewarding users for contributions, and facilitating the execution of smart contracts. It's worth noting that the LINE token's issuance is capped, ensuring a finite supply.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Line Protocol dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Line Protocol? Membeli LINE adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Line Protocol. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Line Protocol (LINE) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Line Protocol akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Line Protocol (LINE)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Line Protocol

Memiliki Line Protocol membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Line Protocol (LINE) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Line Protocol (LINE)

Line Protocol – A scalable and secure blockchain infrastructure designed to power next-generation Web3 applications, decentralized finance, and immersive gaming ecosystems.

Line Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Line Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Line Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Line Protocol

Berapakah nilai 1 Line Protocol pada tahun 2030?
Jika Line Protocol berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Line Protocol berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:21:11 (UTC+8)

Line Protocol (LINE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Line Protocol

LINE USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek LINE dengan leveraj. Terokai LINE dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Line Protocol (LINE) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Line Protocol langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
LINE/USDT
$0.000032
$0.000032$0.000032
+60.80%
0.00% (USDT)

