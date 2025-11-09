Line Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Line Protocol (LINE) hari ini ialah $ 0.000032, dengan 60.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LINE kepada USD penukaran adalah $ 0.000032 setiap LINE.

Line Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- LINE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LINE didagangkan antara $ 0.0000128 (rendah) dan $ 0.000032 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, LINE dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +178.26% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.49K.

Line Protocol (LINE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 1.49K$ 1.49K $ 1.49K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.00K$ 16.00K $ 16.00K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Line Protocol ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.49K. Bekalan edaran LINE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.00K.