Harga LINEA langsung hari ini ialah 0.01247 USD.LINEA modal pasaran ialah 193,062,383.6895 USD. Jejaki masa nyata LINEA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

LINEAHargae(LINEA)

1 LINEA ke USD Harga Langsung:

$0.01247
+1.62%1D
USD
LINEA (LINEA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:44:02 (UTC+8)

LINEA Harga Hari Ini

Harga langsung LINEA (LINEA) hari ini ialah $ 0.01247, dengan 1.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LINEA kepada USD penukaran adalah $ 0.01247 setiap LINEA.

LINEA kini berada pada kedudukan #183 mengikut permodalan pasaran pada $ 193.06M, dengan bekalan edaran sebanyak 15.48B LINEA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LINEA didagangkan antara $ 0.01183 (rendah) dan $ 0.0127 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04657278430753583, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.007196492054667389.

Dalam prestasi jangka pendek, LINEA dipindahkan +0.16% dalam sejam terakhir dan -7.98% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.24M.

LINEA (LINEA) Maklumat Pasaran

No.183

$ 193.06M
$ 1.24M
$ 897.96M
15.48B
72,009,990,000
72,009,990,000
21.50%

0.01%

LINEA

Had Pasaran semasa LINEA ialah $ 193.06M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.24M. Bekalan edaran LINEA ialah 15.48B, dengan jumlah bekalan sebanyak 72009990000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 897.96M.

LINEA Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01183
24J Rendah
$ 0.0127
24J Tinggi

$ 0.01183
$ 0.0127
$ 0.04657278430753583
$ 0.007196492054667389
+0.16%

+1.62%

-7.98%

-7.98%

LINEA (LINEA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk LINEA hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001988+1.62%
30 Hari$ -0.01089-46.62%
60 Hari$ -0.01783-58.85%
90 Hari$ +0.00747+149.40%
Perubahan Harga LINEA Hari Ini

Hari ini, LINEA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001988 (+1.62%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLINEA

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01089 (-46.62%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari LINEA

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LINEA mengalami perubahan sebanyak $ -0.01783 (-58.85%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari LINEA

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00747 (+149.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga LINEA (LINEA)?

Semak LINEAhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk LINEA

Cerapan dipacu AI yang menganalisis LINEA pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga LINEA?

LINEA prices are influenced by several key factors:

1. Network adoption and usage - Higher transaction volume and dApp activity increase demand
2. Ethereum ecosystem developments - As a Layer 2 solution, LINEA correlates with ETH performance
3. Technical upgrades and partnerships - Protocol improvements and strategic alliances

Mengapa orang ingin tahu harga LINEA hari ini?

People want to know LINEA price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment opportunities, monitoring volatility, and staying updated on market sentiment.

Ramalan Harga untuk LINEA

LINEA (LINEA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LINEA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
LINEA (LINEA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga LINEA berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga LINEA yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk LINEA ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik LINEA Ramalan Harga.

Perihal LINEA

LINEA is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard. It is primarily used as a utility token within the Linea Network, a decentralized platform that aims to provide a comprehensive solution for data management and monetization. The network leverages blockchain technology to ensure transparency, security, and immutability of data, offering a range of services including data storage, sharing, and analysis. LINEA tokens are used to facilitate transactions within the network, incentivize user participation, and govern the platform through a decentralized voting mechanism. The supply of LINEA tokens is fixed, with issuance occurring through a combination of public sales and reward mechanisms.

Bagaimana untuk membeli & Melabur LINEA dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan LINEA? Membeli LINEA adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli LINEA. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan LINEA (LINEA) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 15.48B token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan LINEA akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli LINEA (LINEA)

Apa yang boleh anda lakukan dengan LINEA

Memiliki LINEA membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli LINEA (LINEA) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu LINEA (LINEA)

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

LINEA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang LINEA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web LINEA Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LINEA

Berapakah nilai 1 LINEA pada tahun 2030?
Jika LINEA berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga LINEA berpotensi dan jangkaan ROI.
LINEA (LINEA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang LINEA

LINEA USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek LINEA dengan leveraj. Terokai LINEA dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan LINEA (LINEA) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga LINEA langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
LINEA/USDC
$0.01249
$0.01249
+1.95%
0.00% (USDT)
LINEA/USDT
$0.01247
$0.01247
+1.71%
0.00% (USDT)

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04012

$0.1044

$0.00006563

$0.0000355

$0.12250

$0.04008

$0.000015560

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

