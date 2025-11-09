LINEA Harga Hari Ini

Harga langsung LINEA (LINEA) hari ini ialah $ 0.01247, dengan 1.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LINEA kepada USD penukaran adalah $ 0.01247 setiap LINEA.

LINEA kini berada pada kedudukan #183 mengikut permodalan pasaran pada $ 193.06M, dengan bekalan edaran sebanyak 15.48B LINEA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LINEA didagangkan antara $ 0.01183 (rendah) dan $ 0.0127 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04657278430753583, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.007196492054667389.

Dalam prestasi jangka pendek, LINEA dipindahkan +0.16% dalam sejam terakhir dan -7.98% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.24M.

LINEA (LINEA) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.183 Modal Pasaran $ 193.06M$ 193.06M $ 193.06M Kelantangan (24J) $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 897.96M$ 897.96M $ 897.96M Bekalan Peredaran 15.48B 15.48B 15.48B Bekalan Maks 72,009,990,000 72,009,990,000 72,009,990,000 Jumlah Bekalan 72,009,990,000 72,009,990,000 72,009,990,000 Kadar Peredaran 21.50% Bahagian Pasaran 0.01% Rantaian Blok Awam LINEA

Had Pasaran semasa LINEA ialah $ 193.06M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.24M. Bekalan edaran LINEA ialah 15.48B, dengan jumlah bekalan sebanyak 72009990000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 897.96M.