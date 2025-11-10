Tokenomik LINEA (LINEA)

Tokenomik LINEA (LINEA)

Lihat cerapan utama tentang LINEA (LINEA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:06:20 (UTC+8)
LINEA (LINEA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk LINEA (LINEA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 202.35M
Jumlah Bekalan:
$ 72.01B
Bekalan Edaran:
$ 15.48B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 941.17M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.06192
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.007196492054667389
Harga Semasa:
$ 0.01307
LINEA (LINEA) Maklumat

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

Laman Web Rasmi:
https://linea.build/association
Kertas putih:
https://linea.build/blog/linea-tokenomics
Peneroka Blok:
https://lineascan.build/token/0x1789e0043623282D5DCc7F213d703C6D8BAfBB04

Tokenomik LINEA (LINEA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik LINEA (LINEA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LINEA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LINEA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LINEA, terokai LINEA harga langsung token!

