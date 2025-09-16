Lagi Mengenai LINGO

Maklumat Harga LINGO

Kertas putih LINGO

Laman Web Rasmi LINGO

Tokenomik LINGO

Ramalan Harga LINGO

Sejarah LINGO

LINGO Panduan Membeli

Penukar Mata Wang LINGO-ke-Fiat

LINGO Spot

LINGO Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Lingo Logo

LingoHargae(LINGO)

1 LINGO ke USD Harga Langsung:

$0.02648
$0.02648$0.02648
-1.23%1D
USD
Lingo (LINGO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:48:42 (UTC+8)

Lingo (LINGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02562
$ 0.02562$ 0.02562
24J Rendah
$ 0.02692
$ 0.02692$ 0.02692
24J Tinggi

$ 0.02562
$ 0.02562$ 0.02562

$ 0.02692
$ 0.02692$ 0.02692

$ 0.6091323507966424
$ 0.6091323507966424$ 0.6091323507966424

$ 0.026700919595696263
$ 0.026700919595696263$ 0.026700919595696263

-0.04%

-1.23%

-2.15%

-2.15%

Lingo (LINGO) harga masa nyata ialah $ 0.02648. Sepanjang 24 jam yang lalu, LINGO didagangkan antara $ 0.02562 rendah dan $ 0.02692 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LINGO sepanjang masa ialah $ 0.6091323507966424, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.026700919595696263.

Dari segi prestasi jangka pendek, LINGO telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, -1.23% dalam 24 jam dan -2.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lingo (LINGO) Maklumat Pasaran

No.1076

$ 12.87M
$ 12.87M$ 12.87M

$ 63.63K
$ 63.63K$ 63.63K

$ 26.48M
$ 26.48M$ 26.48M

486.21M
486.21M 486.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

486,206,133
486,206,133 486,206,133

48.62%

BASE

Had Pasaran semasa Lingo ialah $ 12.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 63.63K. Bekalan edaran LINGO ialah 486.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 486206133. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.48M.

Lingo (LINGO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Lingo hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003298-1.23%
30 Hari$ -0.01049-28.38%
60 Hari$ -0.0132-33.27%
90 Hari$ -0.01348-33.74%
Perubahan Harga Lingo Hari Ini

Hari ini, LINGO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0003298 (-1.23%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLingo

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01049 (-28.38%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Lingo

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LINGO mengalami perubahan sebanyak $ -0.0132 (-33.27%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Lingo

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01348 (-33.74%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Lingo (LINGO)?

Semak Lingohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Lingo (LINGO)

LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences.

Lingo tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Lingo pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LINGO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Lingo di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Lingo anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Lingo Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Lingo (LINGO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Lingo (LINGO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lingo.

Semak Lingo ramalan harga sekarang!

Tokenomik Lingo (LINGO)

Memahami tokenomik Lingo (LINGO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LINGO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Lingo (LINGO)

Mencari cara membeli Lingo? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Lingo di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LINGO kepada Mata Wang Tempatan

1 Lingo(LINGO) ke VND
696.8212
1 Lingo(LINGO) ke AUD
A$0.03972
1 Lingo(LINGO) ke GBP
0.0193304
1 Lingo(LINGO) ke EUR
0.0222432
1 Lingo(LINGO) ke USD
$0.02648
1 Lingo(LINGO) ke MYR
RM0.111216
1 Lingo(LINGO) ke TRY
1.0928296
1 Lingo(LINGO) ke JPY
¥3.86608
1 Lingo(LINGO) ke ARS
ARS$38.7132304
1 Lingo(LINGO) ke RUB
2.1975752
1 Lingo(LINGO) ke INR
2.33024
1 Lingo(LINGO) ke IDR
Rp434.0982912
1 Lingo(LINGO) ke KRW
36.5744408
1 Lingo(LINGO) ke PHP
1.504064
1 Lingo(LINGO) ke EGP
￡E.1.2728936
1 Lingo(LINGO) ke BRL
R$0.140344
1 Lingo(LINGO) ke CAD
C$0.0362776
1 Lingo(LINGO) ke BDT
3.225264
1 Lingo(LINGO) ke NGN
39.5812448
1 Lingo(LINGO) ke COP
$103.4375
1 Lingo(LINGO) ke ZAR
R.0.459428
1 Lingo(LINGO) ke UAH
1.0901816
1 Lingo(LINGO) ke VES
Bs4.2368
1 Lingo(LINGO) ke CLP
$25.12952
1 Lingo(LINGO) ke PKR
Rs7.5160832
1 Lingo(LINGO) ke KZT
14.3288576
1 Lingo(LINGO) ke THB
฿0.8386216
1 Lingo(LINGO) ke TWD
NT$0.7965184
1 Lingo(LINGO) ke AED
د.إ0.0971816
1 Lingo(LINGO) ke CHF
Fr0.0206544
1 Lingo(LINGO) ke HKD
HK$0.2060144
1 Lingo(LINGO) ke AMD
֏10.125952
1 Lingo(LINGO) ke MAD
.د.م0.2375256
1 Lingo(LINGO) ke MXN
$0.4856432
1 Lingo(LINGO) ke SAR
ريال0.0993
1 Lingo(LINGO) ke PLN
0.0950632
1 Lingo(LINGO) ke RON
лв0.1130696
1 Lingo(LINGO) ke SEK
kr0.2444104
1 Lingo(LINGO) ke BGN
лв0.043692
1 Lingo(LINGO) ke HUF
Ft8.7103312
1 Lingo(LINGO) ke CZK
0.5436344
1 Lingo(LINGO) ke KWD
د.ك0.00804992
1 Lingo(LINGO) ke ILS
0.0881784
1 Lingo(LINGO) ke AOA
Kz24.1383736
1 Lingo(LINGO) ke BHD
.د.ب0.00998296
1 Lingo(LINGO) ke BMD
$0.02648
1 Lingo(LINGO) ke DKK
kr0.166824
1 Lingo(LINGO) ke HNL
L0.6945704
1 Lingo(LINGO) ke MUR
1.19822
1 Lingo(LINGO) ke NAD
$0.4599576
1 Lingo(LINGO) ke NOK
kr0.2589744
1 Lingo(LINGO) ke NZD
$0.0442216
1 Lingo(LINGO) ke PAB
B/.0.02648
1 Lingo(LINGO) ke PGK
K0.1106864
1 Lingo(LINGO) ke QAR
ر.ق0.0963872
1 Lingo(LINGO) ke RSD
дин.2.620196

Lingo Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Lingo, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Lingo Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Lingo

Berapakah nilai Lingo (LINGO) hari ini?
Harga langsung LINGO dalam USD ialah 0.02648 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LINGO ke USD?
Harga semasa LINGO ke USD ialah $ 0.02648. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Lingo?
Had pasaran untuk LINGO ialah $ 12.87M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LINGO?
Bekalan edaran LINGO ialah 486.21M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LINGO?
LINGO mencapai harga ATH sebanyak 0.6091323507966424 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LINGO?
LINGO melihat harga ATL sebanyak 0.026700919595696263 USD.
Berapakah jumlah dagangan LINGO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LINGOialah $ 63.63K USD.
Adakah LINGO akan naik lebih tinggi tahun ini?
LINGO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LINGOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:48:42 (UTC+8)

Lingo (LINGO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator LINGO-ke-USD

Jumlah

LINGO
LINGO
USD
USD

1 LINGO = 0.02648 USD

Berdagang LINGO

LINGOUSDC
$0.02648
$0.02648$0.02648
-1.19%
LINGOUSDT
$0.02648
$0.02648$0.02648
-1.19%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan