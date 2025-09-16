Apakah itu Chainlink (LINK)

Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.

Chainlink tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Chainlink pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak LINK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Chainlink di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Chainlink anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Chainlink Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Chainlink (LINK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Chainlink (LINK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chainlink.

Semak Chainlink ramalan harga sekarang!

Tokenomik Chainlink (LINK)

Memahami tokenomik Chainlink (LINK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LINK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Chainlink (LINK)

Mencari cara membeli Chainlink? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Chainlink di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LINK kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Chainlink Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Chainlink, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Chainlink Berapakah nilai Chainlink (LINK) hari ini? Harga langsung LINK dalam USD ialah 23.45 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LINK ke USD? $ 23.45 . Lihat Harga semasa LINK ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Chainlink? Had pasaran untuk LINK ialah $ 15.41B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LINK? Bekalan edaran LINK ialah 657.10M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LINK? LINK mencapai harga ATH sebanyak 52.87608912 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LINK? LINK melihat harga ATL sebanyak 0.1262969970703125 USD . Berapakah jumlah dagangan LINK? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LINKialah $ 15.06M USD . Adakah LINK akan naik lebih tinggi tahun ini? LINK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LINKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Chainlink (LINK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC