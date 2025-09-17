Lagi Mengenai LIQUIDIUM

LIQUIDIUM.TOKENHargae(LIQUIDIUM)

1 LIQUIDIUM ke USD Harga Langsung:

$0.1689
$0.1689$0.1689
+0.11%1D
USD
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:36:45 (UTC+8)

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1685
$ 0.1685$ 0.1685
24J Rendah
$ 0.171
$ 0.171$ 0.171
24J Tinggi

$ 0.1685
$ 0.1685$ 0.1685

$ 0.171
$ 0.171$ 0.171

$ 0.4097941998015336
$ 0.4097941998015336$ 0.4097941998015336

$ 0.000702832055826553
$ 0.000702832055826553$ 0.000702832055826553

+0.17%

+0.11%

-2.09%

-2.09%

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) harga masa nyata ialah $ 0.1689. Sepanjang 24 jam yang lalu, LIQUIDIUM didagangkan antara $ 0.1685 rendah dan $ 0.171 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LIQUIDIUM sepanjang masa ialah $ 0.4097941998015336, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000702832055826553.

Dari segi prestasi jangka pendek, LIQUIDIUM telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, +0.11% dalam 24 jam dan -2.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) Maklumat Pasaran

No.1592

$ 3.69M
$ 3.69M$ 3.69M

$ 58.76K
$ 58.76K$ 58.76K

$ 16.89M
$ 16.89M$ 16.89M

21.83M
21.83M 21.83M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

21.82%

BTCRUNES

Had Pasaran semasa LIQUIDIUM.TOKEN ialah $ 3.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.76K. Bekalan edaran LIQUIDIUM ialah 21.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.89M.

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk LIQUIDIUM.TOKEN hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000186+0.11%
30 Hari$ -0.0243-12.58%
60 Hari$ -0.0272-13.88%
90 Hari$ -0.039-18.76%
Perubahan Harga LIQUIDIUM.TOKEN Hari Ini

Hari ini, LIQUIDIUM mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000186 (+0.11%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLIQUIDIUM.TOKEN

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0243 (-12.58%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari LIQUIDIUM.TOKEN

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LIQUIDIUM mengalami perubahan sebanyak $ -0.0272 (-13.88%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari LIQUIDIUM.TOKEN

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.039 (-18.76%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)?

Semak LIQUIDIUM.TOKENhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)

Liquidium is the leading non-custodial lending protocol on Bitcoin allowing users to borrow and lend BTC against their Bitcoin assets (Ordinals, Runes, and more).

LIQUIDIUM.TOKEN tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus LIQUIDIUM.TOKEN pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LIQUIDIUM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang LIQUIDIUM.TOKEN di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian LIQUIDIUM.TOKEN anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

LIQUIDIUM.TOKEN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LIQUIDIUM.TOKEN.

Semak LIQUIDIUM.TOKEN ramalan harga sekarang!

Tokenomik LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)

Memahami tokenomik LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LIQUIDIUM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)

Mencari cara membeli LIQUIDIUM.TOKEN? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah LIQUIDIUM.TOKEN di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LIQUIDIUM kepada Mata Wang Tempatan

1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke VND
4,444.6035
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke AUD
A$0.251661
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke GBP
0.123297
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke EUR
0.141876
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke USD
$0.1689
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke MYR
RM0.70938
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke TRY
6.968814
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke JPY
¥24.6594
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke ARS
ARS$248.016138
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke RUB
14.05248
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke INR
14.859822
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke IDR
Rp2,768.852016
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke KRW
232.965459
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke PHP
9.601965
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke EGP
￡E.8.120712
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke BRL
R$0.893481
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke CAD
C$0.231393
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke BDT
20.57202
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke NGN
252.464964
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke COP
$657.198345
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke ZAR
R.2.927037
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke UAH
6.953613
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke VES
Bs27.024
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke CLP
$160.2861
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke PKR
Rs47.940576
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke KZT
91.395168
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke THB
฿5.349063
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke TWD
NT$5.082201
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke AED
د.إ0.619863
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke CHF
Fr0.131742
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke HKD
HK$1.314042
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke AMD
֏64.58736
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke MAD
.د.م1.515033
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke MXN
$3.087492
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke SAR
ريال0.633375
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke PLN
0.604662
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke RON
лв0.719514
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke SEK
kr1.555569
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke BGN
лв0.278685
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke HUF
Ft55.375554
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke CZK
3.457383
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke KWD
د.ك0.0513456
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke ILS
0.562437
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke AOA
Kz153.964173
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke BHD
.د.ب0.0636753
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke BMD
$0.1689
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke DKK
kr1.060692
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke HNL
L4.430247
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke MUR
7.642725
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke NAD
$2.933793
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke NOK
kr1.646775
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke NZD
$0.280374
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke PAB
B/.0.1689
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke PGK
K0.706002
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke QAR
ر.ق0.614796
1 LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) ke RSD
дин.16.665363

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LIQUIDIUM.TOKEN

Berapakah nilai LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) hari ini?
Harga langsung LIQUIDIUM dalam USD ialah 0.1689 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LIQUIDIUM ke USD?
Harga semasa LIQUIDIUM ke USD ialah $ 0.1689. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LIQUIDIUM.TOKEN?
Had pasaran untuk LIQUIDIUM ialah $ 3.69M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LIQUIDIUM?
Bekalan edaran LIQUIDIUM ialah 21.83M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LIQUIDIUM?
LIQUIDIUM mencapai harga ATH sebanyak 0.4097941998015336 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LIQUIDIUM?
LIQUIDIUM melihat harga ATL sebanyak 0.000702832055826553 USD.
Berapakah jumlah dagangan LIQUIDIUM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LIQUIDIUMialah $ 58.76K USD.
Adakah LIQUIDIUM akan naik lebih tinggi tahun ini?
LIQUIDIUM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LIQUIDIUMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:36:45 (UTC+8)

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

