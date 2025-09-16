Lagi Mengenai LISTA

Lista DAO Logo

Lista DAOHargae(LISTA)

1 LISTA ke USD Harga Langsung:

$0.24787
+1.56%1D
USD
Lista DAO (LISTA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:06:48 (UTC+8)

Lista DAO (LISTA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.24027
24J Rendah
$ 0.25042
24J Tinggi

$ 0.24027
$ 0.25042
$ 0.8456270288694265
$ 0.11227200049845892
+0.66%

+1.56%

-3.06%

-3.06%

Lista DAO (LISTA) harga masa nyata ialah $ 0.24786. Sepanjang 24 jam yang lalu, LISTA didagangkan antara $ 0.24027 rendah dan $ 0.25042 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LISTA sepanjang masa ialah $ 0.8456270288694265, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.11227200049845892.

Dari segi prestasi jangka pendek, LISTA telah berubah sebanyak +0.66% sejak sejam yang lalu, +1.56% dalam 24 jam dan -3.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lista DAO (LISTA) Maklumat Pasaran

No.567

$ 53.84M
$ 309.00K
$ 198.29M
217.24M
800,000,000
795,588,564.255041
27.15%

BSC

Had Pasaran semasa Lista DAO ialah $ 53.84M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 309.00K. Bekalan edaran LISTA ialah 217.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 795588564.255041. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 198.29M.

Lista DAO (LISTA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Lista DAO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0038074+1.56%
30 Hari$ -0.04162-14.38%
60 Hari$ -0.0222-8.23%
90 Hari$ +0.06006+31.98%
Perubahan Harga Lista DAO Hari Ini

Hari ini, LISTA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0038074 (+1.56%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLista DAO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.04162 (-14.38%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Lista DAO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LISTA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0222 (-8.23%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Lista DAO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.06006 (+31.98%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Lista DAO (LISTA)?

Semak Lista DAOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Lista DAO (LISTA)

Making DeFi Easier - Enjoy secure, simple and permissionless LSDfi and CDP solutions.

Lista DAO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Lista DAO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LISTA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Lista DAO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Lista DAO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Lista DAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Lista DAO (LISTA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Lista DAO (LISTA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lista DAO.

Semak Lista DAO ramalan harga sekarang!

Tokenomik Lista DAO (LISTA)

Memahami tokenomik Lista DAO (LISTA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LISTA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Lista DAO (LISTA)

Mencari cara membeli Lista DAO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Lista DAO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LISTA kepada Mata Wang Tempatan

1 Lista DAO(LISTA) ke VND
6,522.4359
1 Lista DAO(LISTA) ke AUD
A$0.3693114
1 Lista DAO(LISTA) ke GBP
0.1809378
1 Lista DAO(LISTA) ke EUR
0.2082024
1 Lista DAO(LISTA) ke USD
$0.24786
1 Lista DAO(LISTA) ke MYR
RM1.041012
1 Lista DAO(LISTA) ke TRY
10.2316608
1 Lista DAO(LISTA) ke JPY
¥36.43542
1 Lista DAO(LISTA) ke ARS
ARS$363.4296822
1 Lista DAO(LISTA) ke RUB
20.5178508
1 Lista DAO(LISTA) ke INR
21.8290302
1 Lista DAO(LISTA) ke IDR
Rp4,063.2780384
1 Lista DAO(LISTA) ke KRW
342.8201232
1 Lista DAO(LISTA) ke PHP
14.1106698
1 Lista DAO(LISTA) ke EGP
￡E.11.9270232
1 Lista DAO(LISTA) ke BRL
R$1.3161366
1 Lista DAO(LISTA) ke CAD
C$0.3395682
1 Lista DAO(LISTA) ke BDT
30.189348
1 Lista DAO(LISTA) ke NGN
370.4912136
1 Lista DAO(LISTA) ke COP
$968.203125
1 Lista DAO(LISTA) ke ZAR
R.4.3028496
1 Lista DAO(LISTA) ke UAH
10.2043962
1 Lista DAO(LISTA) ke VES
Bs39.6576
1 Lista DAO(LISTA) ke CLP
$235.21914
1 Lista DAO(LISTA) ke PKR
Rs70.3525824
1 Lista DAO(LISTA) ke KZT
134.1220032
1 Lista DAO(LISTA) ke THB
฿7.8621192
1 Lista DAO(LISTA) ke TWD
NT$7.4754576
1 Lista DAO(LISTA) ke AED
د.إ0.9096462
1 Lista DAO(LISTA) ke CHF
Fr0.1958094
1 Lista DAO(LISTA) ke HKD
HK$1.9283508
1 Lista DAO(LISTA) ke AMD
֏94.781664
1 Lista DAO(LISTA) ke MAD
.د.م2.2233042
1 Lista DAO(LISTA) ke MXN
$4.5383166
1 Lista DAO(LISTA) ke SAR
ريال0.929475
1 Lista DAO(LISTA) ke PLN
0.8898174
1 Lista DAO(LISTA) ke RON
лв1.0608408
1 Lista DAO(LISTA) ke SEK
kr2.292705
1 Lista DAO(LISTA) ke BGN
лв0.408969
1 Lista DAO(LISTA) ke HUF
Ft81.8285004
1 Lista DAO(LISTA) ke CZK
5.105916
1 Lista DAO(LISTA) ke KWD
د.ك0.0755973
1 Lista DAO(LISTA) ke ILS
0.8278524
1 Lista DAO(LISTA) ke AOA
Kz225.9417402
1 Lista DAO(LISTA) ke BHD
.د.ب0.09319536
1 Lista DAO(LISTA) ke BMD
$0.24786
1 Lista DAO(LISTA) ke DKK
kr1.5664752
1 Lista DAO(LISTA) ke HNL
L6.5013678
1 Lista DAO(LISTA) ke MUR
11.215665
1 Lista DAO(LISTA) ke NAD
$4.3053282
1 Lista DAO(LISTA) ke NOK
kr2.4315066
1 Lista DAO(LISTA) ke NZD
$0.4139262
1 Lista DAO(LISTA) ke PAB
B/.0.24786
1 Lista DAO(LISTA) ke PGK
K1.0360548
1 Lista DAO(LISTA) ke QAR
ر.ق0.9022104
1 Lista DAO(LISTA) ke RSD
дин.24.5976264

Lista DAO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Lista DAO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Lista DAO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Lista DAO

Berapakah nilai Lista DAO (LISTA) hari ini?
Harga langsung LISTA dalam USD ialah 0.24786 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LISTA ke USD?
Harga semasa LISTA ke USD ialah $ 0.24786. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Lista DAO?
Had pasaran untuk LISTA ialah $ 53.84M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LISTA?
Bekalan edaran LISTA ialah 217.24M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LISTA?
LISTA mencapai harga ATH sebanyak 0.8456270288694265 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LISTA?
LISTA melihat harga ATL sebanyak 0.11227200049845892 USD.
Berapakah jumlah dagangan LISTA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LISTAialah $ 309.00K USD.
Adakah LISTA akan naik lebih tinggi tahun ini?
LISTA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LISTAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Lista DAO (LISTA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

