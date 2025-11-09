LITAS Harga Hari Ini

Harga langsung LITAS (LITAS) hari ini ialah $ 0.2896, dengan 8.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LITAS kepada USD penukaran adalah $ 0.2896 setiap LITAS.

LITAS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- LITAS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LITAS didagangkan antara $ 0.2819 (rendah) dan $ 0.3168 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, LITAS dipindahkan -0.31% dalam sejam terakhir dan -20.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 65.69K.

LITAS (LITAS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 65.69K$ 65.69K $ 65.69K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.96M$ 28.96M $ 28.96M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa LITAS ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 65.69K. Bekalan edaran LITAS ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.96M.