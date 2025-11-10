Tokenomik LITAS (LITAS)

LITAS (LITAS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk LITAS (LITAS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 27.60M
$ 27.60M$ 27.60M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.8299
$ 0.8299$ 0.8299
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.276
$ 0.276$ 0.276

LITAS (LITAS) Maklumat

Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns.

Laman Web Rasmi:
https://litas.io/
Kertas putih:
https://docs.google.com/document/d/1anrIDkB8AkIy3COgw5XAaOfsb9a2JiFj5EUaK6DEurQ/edit?tab=t.0#heading=h.81se9b2fpcry
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/address/0xfa63503f9e61fd59cbea137c122fa55c2daff14a

Tokenomik LITAS (LITAS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik LITAS (LITAS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LITAS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LITAS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LITAS, terokai LITAS harga langsung token!

