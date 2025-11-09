Lit Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Lit Protocol (LITKEY) hari ini ialah $ 0.07377, dengan 12.84% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LITKEY kepada USD penukaran adalah $ 0.07377 setiap LITKEY.

Lit Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- LITKEY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LITKEY didagangkan antara $ 0.06509 (rendah) dan $ 0.088 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, LITKEY dipindahkan -1.02% dalam sejam terakhir dan -10.91% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 115.85K.

Lit Protocol (LITKEY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 115.85K$ 115.85K $ 115.85K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 73.77M$ 73.77M $ 73.77M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Lit Protocol ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 115.85K. Bekalan edaran LITKEY ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 73.77M.