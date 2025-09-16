Lagi Mengenai LKI

$0.001964
-0.55%1D
Laika AI (LKI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:07:23 (UTC+8)

Laika AI (LKI) Maklumat Harga (USD)

$ 0.001865
$ 0.002083
$ 0.001865
$ 0.002083
$ 0.036466368338449004
$ 0.001454726676923725
+1.44%

-0.54%

+16.14%

+16.14%

Laika AI (LKI) harga masa nyata ialah $ 0.001964. Sepanjang 24 jam yang lalu, LKI didagangkan antara $ 0.001865 rendah dan $ 0.002083 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LKI sepanjang masa ialah $ 0.036466368338449004, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001454726676923725.

Dari segi prestasi jangka pendek, LKI telah berubah sebanyak +1.44% sejak sejam yang lalu, -0.54% dalam 24 jam dan +16.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Laika AI (LKI) Maklumat Pasaran

$ 841.05K
$ 203.28K
$ 1.96M
428.23M
1,000,000,000
1,000,000,000
42.82%

BSC

Had Pasaran semasa Laika AI ialah $ 841.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 203.28K. Bekalan edaran LKI ialah 428.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.96M.

Laika AI (LKI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Laika AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001086-0.54%
30 Hari$ -0.000323-14.13%
60 Hari$ -0.001069-35.25%
90 Hari$ -0.000629-24.26%
Perubahan Harga Laika AI Hari Ini

Hari ini, LKI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00001086 (-0.54%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLaika AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000323 (-14.13%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Laika AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LKI mengalami perubahan sebanyak $ -0.001069 (-35.25%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Laika AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000629 (-24.26%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Laika AI (LKI)?

Semak Laika AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Laika AI (LKI)

Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.

Laika AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Laika AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LKI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Laika AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Laika AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Laika AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Laika AI (LKI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Laika AI (LKI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Laika AI.

Semak Laika AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Laika AI (LKI)

Memahami tokenomik Laika AI (LKI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LKI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Laika AI (LKI)

Mencari cara membeli Laika AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Laika AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LKI kepada Mata Wang Tempatan

Laika AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Laika AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Laika AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Laika AI

Berapakah nilai Laika AI (LKI) hari ini?
Harga langsung LKI dalam USD ialah 0.001964 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LKI ke USD?
Harga semasa LKI ke USD ialah $ 0.001964. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Laika AI?
Had pasaran untuk LKI ialah $ 841.05K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LKI?
Bekalan edaran LKI ialah 428.23M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LKI?
LKI mencapai harga ATH sebanyak 0.036466368338449004 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LKI?
LKI melihat harga ATL sebanyak 0.001454726676923725 USD.
Berapakah jumlah dagangan LKI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LKIialah $ 203.28K USD.
Adakah LKI akan naik lebih tinggi tahun ini?
LKI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LKIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:07:23 (UTC+8)

Laika AI (LKI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

