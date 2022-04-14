Tokenomik Laika AI (LKI)

Lihat cerapan utama tentang Laika AI (LKI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Laika AI (LKI) Maklumat

Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.

Laman Web Rasmi:
https://app.laikalabs.ai/
Kertas putih:
https://laika-ai.gitbook.io/whitepaper
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x1865dc79a9e4b5751531099057d7ee801033d268

Laika AI (LKI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Laika AI (LKI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.07M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 428.23M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.51M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0448
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.001454726676923725
Harga Semasa:
$ 0.002507
Tokenomik Laika AI (LKI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Laika AI (LKI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LKI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LKI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LKI, terokai LKI harga langsung token!

Cara Membeli LKI

Berminat untuk menambah Laika AI (LKI) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli LKI, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Laika AI (LKI) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga LKI membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

LKI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LKI? Halaman ramalan harga LKI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.