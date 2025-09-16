Lagi Mengenai LKY

Maklumat Harga LKY

Kertas putih LKY

Laman Web Rasmi LKY

Tokenomik LKY

Ramalan Harga LKY

Sejarah LKY

LKY Panduan Membeli

Penukar Mata Wang LKY-ke-Fiat

LKY Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Luckycoin Logo

LuckycoinHargae(LKY)

1 LKY ke USD Harga Langsung:

$0.262
$0.262$0.262
+7.81%1D
USD
Luckycoin (LKY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:07:30 (UTC+8)

Luckycoin (LKY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.24
$ 0.24$ 0.24
24J Rendah
$ 0.279
$ 0.279$ 0.279
24J Tinggi

$ 0.24
$ 0.24$ 0.24

$ 0.279
$ 0.279$ 0.279

$ 17.01555375778228
$ 17.01555375778228$ 17.01555375778228

$ 0.1451754168803282
$ 0.1451754168803282$ 0.1451754168803282

-6.10%

+7.81%

+23.58%

+23.58%

Luckycoin (LKY) harga masa nyata ialah $ 0.262. Sepanjang 24 jam yang lalu, LKY didagangkan antara $ 0.24 rendah dan $ 0.279 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LKY sepanjang masa ialah $ 17.01555375778228, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.1451754168803282.

Dari segi prestasi jangka pendek, LKY telah berubah sebanyak -6.10% sejak sejam yang lalu, +7.81% dalam 24 jam dan +23.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Luckycoin (LKY) Maklumat Pasaran

No.1689

$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M

$ 10.58K
$ 10.58K$ 10.58K

$ 5.24M
$ 5.24M$ 5.24M

12.07M
12.07M 12.07M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

12,070,868
12,070,868 12,070,868

60.35%

LUCKYCOIN

Had Pasaran semasa Luckycoin ialah $ 3.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 10.58K. Bekalan edaran LKY ialah 12.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12070868. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.24M.

Luckycoin (LKY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Luckycoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01898+7.81%
30 Hari$ +0.011+4.38%
60 Hari$ -0.112-29.95%
90 Hari$ -0.053-16.83%
Perubahan Harga Luckycoin Hari Ini

Hari ini, LKY mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.01898 (+7.81%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLuckycoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.011 (+4.38%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Luckycoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LKY mengalami perubahan sebanyak $ -0.112 (-29.95%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Luckycoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.053 (-16.83%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Luckycoin (LKY)?

Semak Luckycoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Luckycoin (LKY)

Luckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024!

Luckycoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Luckycoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LKY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Luckycoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Luckycoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Luckycoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Luckycoin (LKY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Luckycoin (LKY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Luckycoin.

Semak Luckycoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Luckycoin (LKY)

Memahami tokenomik Luckycoin (LKY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LKY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Luckycoin (LKY)

Mencari cara membeli Luckycoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Luckycoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LKY kepada Mata Wang Tempatan

1 Luckycoin(LKY) ke VND
6,894.53
1 Luckycoin(LKY) ke AUD
A$0.39038
1 Luckycoin(LKY) ke GBP
0.19126
1 Luckycoin(LKY) ke EUR
0.22008
1 Luckycoin(LKY) ke USD
$0.262
1 Luckycoin(LKY) ke MYR
RM1.1004
1 Luckycoin(LKY) ke TRY
10.81536
1 Luckycoin(LKY) ke JPY
¥38.514
1 Luckycoin(LKY) ke ARS
ARS$384.16274
1 Luckycoin(LKY) ke RUB
21.68836
1 Luckycoin(LKY) ke INR
23.07434
1 Luckycoin(LKY) ke IDR
Rp4,295.08128
1 Luckycoin(LKY) ke KRW
362.37744
1 Luckycoin(LKY) ke PHP
14.91566
1 Luckycoin(LKY) ke EGP
￡E.12.60744
1 Luckycoin(LKY) ke BRL
R$1.39122
1 Luckycoin(LKY) ke CAD
C$0.35894
1 Luckycoin(LKY) ke BDT
31.9116
1 Luckycoin(LKY) ke NGN
391.62712
1 Luckycoin(LKY) ke COP
$1,023.4375
1 Luckycoin(LKY) ke ZAR
R.4.54832
1 Luckycoin(LKY) ke UAH
10.78654
1 Luckycoin(LKY) ke VES
Bs41.92
1 Luckycoin(LKY) ke CLP
$248.638
1 Luckycoin(LKY) ke PKR
Rs74.36608
1 Luckycoin(LKY) ke KZT
141.77344
1 Luckycoin(LKY) ke THB
฿8.31064
1 Luckycoin(LKY) ke TWD
NT$7.90192
1 Luckycoin(LKY) ke AED
د.إ0.96154
1 Luckycoin(LKY) ke CHF
Fr0.20698
1 Luckycoin(LKY) ke HKD
HK$2.03836
1 Luckycoin(LKY) ke AMD
֏100.1888
1 Luckycoin(LKY) ke MAD
.د.م2.35014
1 Luckycoin(LKY) ke MXN
$4.79722
1 Luckycoin(LKY) ke SAR
ريال0.9825
1 Luckycoin(LKY) ke PLN
0.94058
1 Luckycoin(LKY) ke RON
лв1.12136
1 Luckycoin(LKY) ke SEK
kr2.4235
1 Luckycoin(LKY) ke BGN
лв0.4323
1 Luckycoin(LKY) ke HUF
Ft86.49668
1 Luckycoin(LKY) ke CZK
5.3972
1 Luckycoin(LKY) ke KWD
د.ك0.07991
1 Luckycoin(LKY) ke ILS
0.87508
1 Luckycoin(LKY) ke AOA
Kz238.83134
1 Luckycoin(LKY) ke BHD
.د.ب0.098512
1 Luckycoin(LKY) ke BMD
$0.262
1 Luckycoin(LKY) ke DKK
kr1.65584
1 Luckycoin(LKY) ke HNL
L6.87226
1 Luckycoin(LKY) ke MUR
11.8555
1 Luckycoin(LKY) ke NAD
$4.55094
1 Luckycoin(LKY) ke NOK
kr2.57022
1 Luckycoin(LKY) ke NZD
$0.43754
1 Luckycoin(LKY) ke PAB
B/.0.262
1 Luckycoin(LKY) ke PGK
K1.09516
1 Luckycoin(LKY) ke QAR
ر.ق0.95368
1 Luckycoin(LKY) ke RSD
дин.26.00088

Luckycoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Luckycoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Luckycoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Luckycoin

Berapakah nilai Luckycoin (LKY) hari ini?
Harga langsung LKY dalam USD ialah 0.262 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LKY ke USD?
Harga semasa LKY ke USD ialah $ 0.262. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Luckycoin?
Had pasaran untuk LKY ialah $ 3.16M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LKY?
Bekalan edaran LKY ialah 12.07M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LKY?
LKY mencapai harga ATH sebanyak 17.01555375778228 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LKY?
LKY melihat harga ATL sebanyak 0.1451754168803282 USD.
Berapakah jumlah dagangan LKY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LKYialah $ 10.58K USD.
Adakah LKY akan naik lebih tinggi tahun ini?
LKY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LKYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:07:30 (UTC+8)

Luckycoin (LKY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator LKY-ke-USD

Jumlah

LKY
LKY
USD
USD

1 LKY = 0.262 USD

Berdagang LKY

LKYUSDT
$0.262
$0.262$0.262
+7.81%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan