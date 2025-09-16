Lagi Mengenai LL

Maklumat Harga LL

Kertas putih LL

Laman Web Rasmi LL

Tokenomik LL

Ramalan Harga LL

Sejarah LL

LL Panduan Membeli

Penukar Mata Wang LL-ke-Fiat

LL Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

LightLink Logo

LightLinkHargae(LL)

1 LL ke USD Harga Langsung:

$0.01195
$0.01195$0.01195
-1.32%1D
USD
LightLink (LL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:48:56 (UTC+8)

LightLink (LL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01193
$ 0.01193$ 0.01193
24J Rendah
$ 0.0125
$ 0.0125$ 0.0125
24J Tinggi

$ 0.01193
$ 0.01193$ 0.01193

$ 0.0125
$ 0.0125$ 0.0125

$ 0.12836952512943037
$ 0.12836952512943037$ 0.12836952512943037

$ 0.011224381498808693
$ 0.011224381498808693$ 0.011224381498808693

-0.67%

-1.32%

+2.57%

+2.57%

LightLink (LL) harga masa nyata ialah $ 0.01194. Sepanjang 24 jam yang lalu, LL didagangkan antara $ 0.01193 rendah dan $ 0.0125 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LL sepanjang masa ialah $ 0.12836952512943037, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.011224381498808693.

Dari segi prestasi jangka pendek, LL telah berubah sebanyak -0.67% sejak sejam yang lalu, -1.32% dalam 24 jam dan +2.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LightLink (LL) Maklumat Pasaran

No.2179

$ 975.14K
$ 975.14K$ 975.14K

$ 58.01K
$ 58.01K$ 58.01K

$ 11.94M
$ 11.94M$ 11.94M

81.67M
81.67M 81.67M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.16%

ETH

Had Pasaran semasa LightLink ialah $ 975.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.01K. Bekalan edaran LL ialah 81.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.94M.

LightLink (LL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk LightLink hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001599-1.32%
30 Hari$ -0.00225-15.86%
60 Hari$ -0.00225-15.86%
90 Hari$ -0.00177-12.92%
Perubahan Harga LightLink Hari Ini

Hari ini, LL mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0001599 (-1.32%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLightLink

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00225 (-15.86%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari LightLink

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LL mengalami perubahan sebanyak $ -0.00225 (-15.86%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari LightLink

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00177 (-12.92%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga LightLink (LL)?

Semak LightLinkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu LightLink (LL)

LightLink is an Ethereum Layer 2 blockchain that abstracts it all—from transactions and private keys to any interaction with the blockchain.

LightLink tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus LightLink pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang LightLink di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian LightLink anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

LightLink Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LightLink (LL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LightLink (LL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LightLink.

Semak LightLink ramalan harga sekarang!

Tokenomik LightLink (LL)

Memahami tokenomik LightLink (LL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli LightLink (LL)

Mencari cara membeli LightLink? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah LightLink di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LL kepada Mata Wang Tempatan

1 LightLink(LL) ke VND
314.2011
1 LightLink(LL) ke AUD
A$0.01791
1 LightLink(LL) ke GBP
0.0087162
1 LightLink(LL) ke EUR
0.0100296
1 LightLink(LL) ke USD
$0.01194
1 LightLink(LL) ke MYR
RM0.050148
1 LightLink(LL) ke TRY
0.4927638
1 LightLink(LL) ke JPY
¥1.74324
1 LightLink(LL) ke ARS
ARS$17.4560412
1 LightLink(LL) ke RUB
0.9909006
1 LightLink(LL) ke INR
1.05072
1 LightLink(LL) ke IDR
Rp195.7376736
1 LightLink(LL) ke KRW
16.4916474
1 LightLink(LL) ke PHP
0.678192
1 LightLink(LL) ke EGP
￡E.0.5739558
1 LightLink(LL) ke BRL
R$0.063282
1 LightLink(LL) ke CAD
C$0.0163578
1 LightLink(LL) ke BDT
1.454292
1 LightLink(LL) ke NGN
17.8474344
1 LightLink(LL) ke COP
$46.640625
1 LightLink(LL) ke ZAR
R.0.207159
1 LightLink(LL) ke UAH
0.4915698
1 LightLink(LL) ke VES
Bs1.9104
1 LightLink(LL) ke CLP
$11.33106
1 LightLink(LL) ke PKR
Rs3.3890496
1 LightLink(LL) ke KZT
6.4609728
1 LightLink(LL) ke THB
฿0.3781398
1 LightLink(LL) ke TWD
NT$0.3591552
1 LightLink(LL) ke AED
د.إ0.0438198
1 LightLink(LL) ke CHF
Fr0.0093132
1 LightLink(LL) ke HKD
HK$0.0928932
1 LightLink(LL) ke AMD
֏4.565856
1 LightLink(LL) ke MAD
.د.م0.1071018
1 LightLink(LL) ke MXN
$0.2189796
1 LightLink(LL) ke SAR
ريال0.044775
1 LightLink(LL) ke PLN
0.0428646
1 LightLink(LL) ke RON
лв0.0509838
1 LightLink(LL) ke SEK
kr0.1102062
1 LightLink(LL) ke BGN
лв0.019701
1 LightLink(LL) ke HUF
Ft3.9275436
1 LightLink(LL) ke CZK
0.2451282
1 LightLink(LL) ke KWD
د.ك0.00362976
1 LightLink(LL) ke ILS
0.0397602
1 LightLink(LL) ke AOA
Kz10.8841458
1 LightLink(LL) ke BHD
.د.ب0.00450138
1 LightLink(LL) ke BMD
$0.01194
1 LightLink(LL) ke DKK
kr0.075222
1 LightLink(LL) ke HNL
L0.3131862
1 LightLink(LL) ke MUR
0.540285
1 LightLink(LL) ke NAD
$0.2073978
1 LightLink(LL) ke NOK
kr0.1167732
1 LightLink(LL) ke NZD
$0.0199398
1 LightLink(LL) ke PAB
B/.0.01194
1 LightLink(LL) ke PGK
K0.0499092
1 LightLink(LL) ke QAR
ر.ق0.0434616
1 LightLink(LL) ke RSD
дин.1.181463

LightLink Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang LightLink, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web LightLink Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LightLink

Berapakah nilai LightLink (LL) hari ini?
Harga langsung LL dalam USD ialah 0.01194 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LL ke USD?
Harga semasa LL ke USD ialah $ 0.01194. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LightLink?
Had pasaran untuk LL ialah $ 975.14K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LL?
Bekalan edaran LL ialah 81.67M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LL?
LL mencapai harga ATH sebanyak 0.12836952512943037 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LL?
LL melihat harga ATL sebanyak 0.011224381498808693 USD.
Berapakah jumlah dagangan LL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LLialah $ 58.01K USD.
Adakah LL akan naik lebih tinggi tahun ini?
LL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:48:56 (UTC+8)

LightLink (LL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator LL-ke-USD

Jumlah

LL
LL
USD
USD

1 LL = 0.01194 USD

Berdagang LL

LLUSDT
$0.01195
$0.01195$0.01195
-1.23%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan