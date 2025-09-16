Lagi Mengenai LLD

Liberland

$1.672
Liberland (LLD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:49:03 (UTC+8)

Liberland (LLD) Maklumat Harga (USD)

$ 1.618
$ 1.743
$ 1.618
$ 1.743
$ 18.549453902551676
$ 0.7921546358435271
Liberland (LLD) harga masa nyata ialah $ 1.672. Sepanjang 24 jam yang lalu, LLD didagangkan antara $ 1.618 rendah dan $ 1.743 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LLD sepanjang masa ialah $ 18.549453902551676, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.7921546358435271.

Dari segi prestasi jangka pendek, LLD telah berubah sebanyak +0.42% sejak sejam yang lalu, -3.57% dalam 24 jam dan -0.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Liberland (LLD) Maklumat Pasaran

No.4354

$ 0.00
$ 61.29K
$ 5.02M
0.00
3,000,000
LLD

Had Pasaran semasa Liberland ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 61.29K. Bekalan edaran LLD ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 3000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.02M.

Liberland (LLD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Liberland hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0619-3.57%
30 Hari$ -0.281-14.39%
60 Hari$ -0.139-7.68%
90 Hari$ -0.156-8.54%
Perubahan Harga Liberland Hari Ini

Hari ini, LLD mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0619 (-3.57%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLiberland

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.281 (-14.39%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Liberland

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LLD mengalami perubahan sebanyak $ -0.139 (-7.68%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Liberland

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.156 (-8.54%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Liberland (LLD)?

Semak Liberlandhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Liberland (LLD)

Liberland Blockchain powers Liberland, the world's freest nation, founded in 2015 on a terra nullius in Eastern Europe. It provides all e-government services via Liberland Blockchain, with services already available. Liberland Blockchain is governed by holders of its native tokens, the Liberland Dollar (LLD) and Liberland Merit (LLM).

Liberland tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Liberland pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LLD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Liberland di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Liberland anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Liberland Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Liberland (LLD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Liberland (LLD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Liberland.

Semak Liberland ramalan harga sekarang!

Tokenomik Liberland (LLD)

Memahami tokenomik Liberland (LLD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LLD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Liberland (LLD)

Mencari cara membeli Liberland? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Liberland di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Liberland Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Liberland, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Liberland

Berapakah nilai Liberland (LLD) hari ini?
Harga langsung LLD dalam USD ialah 1.672 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LLD ke USD?
Harga semasa LLD ke USD ialah $ 1.672. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Liberland?
Had pasaran untuk LLD ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LLD?
Bekalan edaran LLD ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LLD?
LLD mencapai harga ATH sebanyak 18.549453902551676 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LLD?
LLD melihat harga ATL sebanyak 0.7921546358435271 USD.
Berapakah jumlah dagangan LLD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LLDialah $ 61.29K USD.
Adakah LLD akan naik lebih tinggi tahun ini?
LLD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LLDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

