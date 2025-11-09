BursaDEX+
Harga Eli Lilly langsung hari ini ialah 908.21 USD.LLYON modal pasaran ialah 3,631,166.4801136639 USD. Jejaki masa nyata LLYON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

$908.21
-4.33%1D
Eli Lilly (LLYON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:59:29 (UTC+8)

Eli Lilly Harga Hari Ini

Harga langsung Eli Lilly (LLYON) hari ini ialah $ 908.21, dengan 4.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LLYON kepada USD penukaran adalah $ 908.21 setiap LLYON.

Eli Lilly kini berada pada kedudukan #1540 mengikut permodalan pasaran pada $ 3.63M, dengan bekalan edaran sebanyak 4.00K LLYON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LLYON didagangkan antara $ 898.57 (rendah) dan $ 1,008.78 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 954.2362000357816, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 712.8133541417105.

Dalam prestasi jangka pendek, LLYON dipindahkan +0.24% dalam sejam terakhir dan +6.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 62.65K.

Eli Lilly (LLYON) Maklumat Pasaran

No.1540

$ 3.63M
$ 62.65K
$ 3.63M
4.00K
3,998.15734259
Had Pasaran semasa Eli Lilly ialah $ 3.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.65K. Bekalan edaran LLYON ialah 4.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 3998.15734259. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.63M.

Eli Lilly Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 898.57
24J Rendah
$ 1,008.78
24J Tinggi

$ 898.57
$ 1,008.78
$ 954.2362000357816
$ 712.8133541417105
+0.24%

-4.33%

+6.67%

+6.67%

Eli Lilly (LLYON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Eli Lilly hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -41.1054-4.33%
30 Hari$ +60.92+7.18%
60 Hari$ +158.79+21.18%
90 Hari$ +228.21+33.56%
Perubahan Harga Eli Lilly Hari Ini

Hari ini, LLYON mencatatkan perubahan sebanyak $ -41.1054 (-4.33%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEli Lilly

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +60.92 (+7.18%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Eli Lilly

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LLYON mengalami perubahan sebanyak $ +158.79 (+21.18%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Eli Lilly

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +228.21 (+33.56%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Eli Lilly (LLYON)?

Semak Eli Lillyhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Eli Lilly

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Eli Lilly pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Eli Lilly?

Key factors influencing Eli Lilly stock prices include: drug pipeline developments and FDA approvals, clinical trial results, patent expirations, healthcare policy changes, competition from generics/biosimilars, earnings and revenue growth, R&D investments, market demand for diabetes/obesity treatments, regulatory decisions, and broader pharmaceutical sector trends.

Mengapa orang ingin tahu harga Eli Lilly hari ini?

People want to know Eli Lilly stock price today because it's a major pharmaceutical company with significant market impact. Investors track daily prices for trading decisions, portfolio management, and investment timing. Recent developments in diabetes/obesity drugs and other treatments drive high interest in price movements.

Ramalan Harga untuk Eli Lilly

Eli Lilly (LLYON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LLYON pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Eli Lilly (LLYON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Eli Lilly berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Eli Lilly yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk LLYON ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Eli Lilly Ramalan Harga.

Perihal Eli Lilly

LLYON is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to execute smart contracts and develop decentralized applications (dApps). The primary purpose of LLYON is to facilitate and manage transactions within its network, acting as the native currency for its ecosystem. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. LLYON's supply and issuance model is designed to be deflationary, with a fixed total supply and a decreasing issuance rate. This crypto asset is typically used in the fields of decentralized finance (DeFi), gaming, and NFTs, where it provides a secure and efficient means of value transfer.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Eli Lilly dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Eli Lilly? Membeli LLYON adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Eli Lilly. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Eli Lilly (LLYON) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 4.00K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Eli Lilly akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Memiliki Eli Lilly membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Eli Lilly (LLYON) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Apakah itu Eli Lilly (LLYON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Eli Lilly Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Eli Lilly, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Eli Lilly

Berapakah nilai 1 Eli Lilly pada tahun 2030?
Jika Eli Lilly berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Eli Lilly berpotensi dan jangkaan ROI.
$908.21
