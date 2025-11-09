Eli Lilly Harga Hari Ini

Harga langsung Eli Lilly (LLYON) hari ini ialah $ 908.21, dengan 4.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LLYON kepada USD penukaran adalah $ 908.21 setiap LLYON.

Eli Lilly kini berada pada kedudukan #1540 mengikut permodalan pasaran pada $ 3.63M, dengan bekalan edaran sebanyak 4.00K LLYON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LLYON didagangkan antara $ 898.57 (rendah) dan $ 1,008.78 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 954.2362000357816, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 712.8133541417105.

Dalam prestasi jangka pendek, LLYON dipindahkan +0.24% dalam sejam terakhir dan +6.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 62.65K.

Eli Lilly (LLYON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1540 Modal Pasaran $ 3.63M Kelantangan (24J) $ 62.65K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.63M Bekalan Peredaran 4.00K Jumlah Bekalan 3,998.15734259 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Eli Lilly ialah $ 3.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.65K. Bekalan edaran LLYON ialah 4.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 3998.15734259. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.63M.