LMAO Harga Hari Ini

Harga langsung LMAO (LMAO) hari ini ialah $ 0.0001241, dengan 9.54% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LMAO kepada USD penukaran adalah $ 0.0001241 setiap LMAO.

LMAO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- LMAO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LMAO didagangkan antara $ 0.0001069 (rendah) dan $ 0.0001563 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, LMAO dipindahkan +6.70% dalam sejam terakhir dan -59.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.12K.

LMAO (LMAO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 56.12K$ 56.12K $ 56.12K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa LMAO ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.12K. Bekalan edaran LMAO ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.