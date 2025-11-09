Limitless Harga Hari Ini

Harga langsung Limitless (LMTS) hari ini ialah $ 0.2634, dengan 0.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LMTS kepada USD penukaran adalah $ 0.2634 setiap LMTS.

Limitless kini berada pada kedudukan #626 mengikut permodalan pasaran pada $ 34.66M, dengan bekalan edaran sebanyak 131.60M LMTS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LMTS didagangkan antara $ 0.2522 (rendah) dan $ 0.268 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.7175146896320612, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.11008879377834176.

Dalam prestasi jangka pendek, LMTS dipindahkan +0.07% dalam sejam terakhir dan -16.04% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 59.29K.

Limitless (LMTS) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.626 Modal Pasaran $ 34.66M$ 34.66M $ 34.66M Kelantangan (24J) $ 59.29K$ 59.29K $ 59.29K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 263.40M$ 263.40M $ 263.40M Bekalan Peredaran 131.60M 131.60M 131.60M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 13.15% Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Limitless ialah $ 34.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.29K. Bekalan edaran LMTS ialah 131.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 263.40M.