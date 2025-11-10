Tokenomik Limitless (LMTS)

Lihat cerapan utama tentang Limitless (LMTS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:06:40 (UTC+8)
USD

Limitless (LMTS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Limitless (LMTS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 37.68M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 131.60M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 286.30M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.4495
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.11008879377834176
Harga Semasa:
$ 0.2863
Limitless (LMTS) Maklumat

Prediction markets are taking over the world, and Limitless is your way in. Predict crypto & stock prices with nonstop hourly and daily markets.

Laman Web Rasmi:
https://limitless.exchange/advanced
Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0x9EadbE35F3Ee3bF3e28180070C429298a1b02F93

Tokenomik Limitless (LMTS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Limitless (LMTS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LMTS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LMTS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LMTS, terokai LMTS harga langsung token!

Cara Membeli LMTS

Berminat untuk menambah Limitless (LMTS) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli LMTS, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Limitless (LMTS) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga LMTS membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

LMTS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LMTS? Halaman ramalan harga LMTS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

