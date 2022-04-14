Tokenomik LimeWire (LMWR)

Tokenomik LimeWire (LMWR)

Lihat cerapan utama tentang LimeWire (LMWR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

LimeWire (LMWR) Maklumat

LimeWire is a leading AI Studio and social platform for image, music and video content creators.

Laman Web Rasmi:
https://limewire.com/
Kertas putih:
https://lmwr.com/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x628a3b2e302c7e896acc432d2d0dd22b6cb9bc88

LimeWire (LMWR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk LimeWire (LMWR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 31.65M
$ 31.65M$ 31.65M
Jumlah Bekalan:
$ 633.05M
$ 633.05M$ 633.05M
Bekalan Edaran:
$ 371.12M
$ 371.12M$ 371.12M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 53.99M
$ 53.99M$ 53.99M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.8148
$ 1.8148$ 1.8148
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.05401830062792594
$ 0.05401830062792594$ 0.05401830062792594
Harga Semasa:
$ 0.08529
$ 0.08529$ 0.08529

Tokenomik LimeWire (LMWR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik LimeWire (LMWR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LMWR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LMWR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LMWR, terokai LMWR harga langsung token!

Cara Membeli LMWR

Berminat untuk menambah LimeWire (LMWR) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli LMWR, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

LimeWire (LMWR) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga LMWR membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

LMWR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LMWR? Halaman ramalan harga LMWR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.