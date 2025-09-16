Lagi Mengenai LNDX

LandX Finance Logo

LandX FinanceHargae(LNDX)

1 LNDX ke USD Harga Langsung:

$0.0699
$0.0699$0.0699
+2.19%1D
USD
LandX Finance (LNDX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:07:44 (UTC+8)

LandX Finance (LNDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0633
$ 0.0633$ 0.0633
24J Rendah
$ 0.0702
$ 0.0702$ 0.0702
24J Tinggi

$ 0.0633
$ 0.0633$ 0.0633

$ 0.0702
$ 0.0702$ 0.0702

$ 3.575063582944541
$ 3.575063582944541$ 3.575063582944541

$ 0.05116158055352152
$ 0.05116158055352152$ 0.05116158055352152

0.00%

+2.19%

+5.58%

+5.58%

LandX Finance (LNDX) harga masa nyata ialah $ 0.0699. Sepanjang 24 jam yang lalu, LNDX didagangkan antara $ 0.0633 rendah dan $ 0.0702 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LNDX sepanjang masa ialah $ 3.575063582944541, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.05116158055352152.

Dari segi prestasi jangka pendek, LNDX telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +2.19% dalam 24 jam dan +5.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LandX Finance (LNDX) Maklumat Pasaran

No.2182

$ 987.26K
$ 987.26K$ 987.26K

$ 55.82K
$ 55.82K$ 55.82K

$ 5.59M
$ 5.59M$ 5.59M

14.12M
14.12M 14.12M

80,000,000
80,000,000 80,000,000

69,183,998.965693
69,183,998.965693 69,183,998.965693

17.65%

ETH

Had Pasaran semasa LandX Finance ialah $ 987.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.82K. Bekalan edaran LNDX ialah 14.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 69183998.965693. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.59M.

LandX Finance (LNDX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk LandX Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001498+2.19%
30 Hari$ -0.0237-25.33%
60 Hari$ -0.0025-3.46%
90 Hari$ -0.0649-48.15%
Perubahan Harga LandX Finance Hari Ini

Hari ini, LNDX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001498 (+2.19%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLandX Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0237 (-25.33%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari LandX Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LNDX mengalami perubahan sebanyak $ -0.0025 (-3.46%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari LandX Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0649 (-48.15%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga LandX Finance (LNDX)?

Semak LandX Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu LandX Finance (LNDX)

LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

LandX Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus LandX Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LNDX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang LandX Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian LandX Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

LandX Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LandX Finance (LNDX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LandX Finance (LNDX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LandX Finance.

Semak LandX Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik LandX Finance (LNDX)

Memahami tokenomik LandX Finance (LNDX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LNDX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli LandX Finance (LNDX)

Mencari cara membeli LandX Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah LandX Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LNDX kepada Mata Wang Tempatan

1 LandX Finance(LNDX) ke VND
1,839.4185
1 LandX Finance(LNDX) ke AUD
A$0.104151
1 LandX Finance(LNDX) ke GBP
0.051027
1 LandX Finance(LNDX) ke EUR
0.058716
1 LandX Finance(LNDX) ke USD
$0.0699
1 LandX Finance(LNDX) ke MYR
RM0.29358
1 LandX Finance(LNDX) ke TRY
2.885472
1 LandX Finance(LNDX) ke JPY
¥10.2753
1 LandX Finance(LNDX) ke ARS
ARS$102.492273
1 LandX Finance(LNDX) ke RUB
5.786322
1 LandX Finance(LNDX) ke INR
6.156093
1 LandX Finance(LNDX) ke IDR
Rp1,145.901456
1 LandX Finance(LNDX) ke KRW
96.680088
1 LandX Finance(LNDX) ke PHP
3.979407
1 LandX Finance(LNDX) ke EGP
￡E.3.363588
1 LandX Finance(LNDX) ke BRL
R$0.371169
1 LandX Finance(LNDX) ke CAD
C$0.095763
1 LandX Finance(LNDX) ke BDT
8.51382
1 LandX Finance(LNDX) ke NGN
104.483724
1 LandX Finance(LNDX) ke COP
$273.046875
1 LandX Finance(LNDX) ke ZAR
R.1.213464
1 LandX Finance(LNDX) ke UAH
2.877783
1 LandX Finance(LNDX) ke VES
Bs11.184
1 LandX Finance(LNDX) ke CLP
$66.3351
1 LandX Finance(LNDX) ke PKR
Rs19.840416
1 LandX Finance(LNDX) ke KZT
37.824288
1 LandX Finance(LNDX) ke THB
฿2.217228
1 LandX Finance(LNDX) ke TWD
NT$2.108184
1 LandX Finance(LNDX) ke AED
د.إ0.256533
1 LandX Finance(LNDX) ke CHF
Fr0.055221
1 LandX Finance(LNDX) ke HKD
HK$0.543822
1 LandX Finance(LNDX) ke AMD
֏26.72976
1 LandX Finance(LNDX) ke MAD
.د.م0.627003
1 LandX Finance(LNDX) ke MXN
$1.279869
1 LandX Finance(LNDX) ke SAR
ريال0.262125
1 LandX Finance(LNDX) ke PLN
0.250941
1 LandX Finance(LNDX) ke RON
лв0.299172
1 LandX Finance(LNDX) ke SEK
kr0.646575
1 LandX Finance(LNDX) ke BGN
лв0.115335
1 LandX Finance(LNDX) ke HUF
Ft23.076786
1 LandX Finance(LNDX) ke CZK
1.43994
1 LandX Finance(LNDX) ke KWD
د.ك0.0213195
1 LandX Finance(LNDX) ke ILS
0.233466
1 LandX Finance(LNDX) ke AOA
Kz63.718743
1 LandX Finance(LNDX) ke BHD
.د.ب0.0262824
1 LandX Finance(LNDX) ke BMD
$0.0699
1 LandX Finance(LNDX) ke DKK
kr0.441768
1 LandX Finance(LNDX) ke HNL
L1.833477
1 LandX Finance(LNDX) ke MUR
3.162975
1 LandX Finance(LNDX) ke NAD
$1.214163
1 LandX Finance(LNDX) ke NOK
kr0.685719
1 LandX Finance(LNDX) ke NZD
$0.116733
1 LandX Finance(LNDX) ke PAB
B/.0.0699
1 LandX Finance(LNDX) ke PGK
K0.292182
1 LandX Finance(LNDX) ke QAR
ر.ق0.254436
1 LandX Finance(LNDX) ke RSD
дин.6.936876

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang LandX Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web LandX Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LandX Finance

Berapakah nilai LandX Finance (LNDX) hari ini?
Harga langsung LNDX dalam USD ialah 0.0699 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LNDX ke USD?
Harga semasa LNDX ke USD ialah $ 0.0699. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LandX Finance?
Had pasaran untuk LNDX ialah $ 987.26K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LNDX?
Bekalan edaran LNDX ialah 14.12M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LNDX?
LNDX mencapai harga ATH sebanyak 3.575063582944541 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LNDX?
LNDX melihat harga ATL sebanyak 0.05116158055352152 USD.
Berapakah jumlah dagangan LNDX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LNDXialah $ 55.82K USD.
Adakah LNDX akan naik lebih tinggi tahun ini?
LNDX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LNDXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:07:44 (UTC+8)

LandX Finance (LNDX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

