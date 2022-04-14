Tokenomik LinqAI (LNQ)

Lihat cerapan utama tentang LinqAI (LNQ), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
LinqAI (LNQ) Maklumat

LinqAI is at the forefront of blending innovative technology with practical business solutions. Our expertise lies in creating versatile AI adaptable to any business environment, whether it's traditional sectors or the emerging Web3 space.

Laman Web Rasmi:
https://www.linqai.com
Kertas putih:
https://www.linqai.com/linqprotocol-litepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/address/0xd4f4d0a10bcae123bb6655e8fe93a30d01eebd04

LinqAI (LNQ) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk LinqAI (LNQ), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.52M
Jumlah Bekalan:
$ 896.69M
Bekalan Edaran:
$ 240.61M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 22.96M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.29
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.02182167795848918
Harga Semasa:
$ 0.02296
Tokenomik LinqAI (LNQ): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik LinqAI (LNQ) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LNQ yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LNQ yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LNQ, terokai LNQ harga langsung token!

mc_how_why_title
Penafian

