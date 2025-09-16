Lagi Mengenai LOCK

Houdini SwapHargae(LOCK)

1 LOCK ke USD Harga Langsung:

$0.1832
-0.81%1D
USD
Houdini Swap (LOCK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:49:32 (UTC+8)

Houdini Swap (LOCK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1716
24J Rendah
$ 0.1984
24J Tinggi

$ 0.1716
$ 0.1984
$ 1.2982915619561333
$ 0.04071961931670599
0.00%

-0.80%

+22.45%

+22.45%

Houdini Swap (LOCK) harga masa nyata ialah $ 0.1832. Sepanjang 24 jam yang lalu, LOCK didagangkan antara $ 0.1716 rendah dan $ 0.1984 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LOCK sepanjang masa ialah $ 1.2982915619561333, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04071961931670599.

Dari segi prestasi jangka pendek, LOCK telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.80% dalam 24 jam dan +22.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Houdini Swap (LOCK) Maklumat Pasaran

No.978

$ 16.63M
$ 1.79K
$ 18.32M
90.79M
100,000,000
90,790,012.432358
90.79%

ETH

Had Pasaran semasa Houdini Swap ialah $ 16.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.79K. Bekalan edaran LOCK ialah 90.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 90790012.432358. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.32M.

Houdini Swap (LOCK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Houdini Swap hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001496-0.80%
30 Hari$ -0.0236-11.42%
60 Hari$ +0.0138+8.14%
90 Hari$ +0.0377+25.91%
Perubahan Harga Houdini Swap Hari Ini

Hari ini, LOCK mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.001496 (-0.80%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHoudini Swap

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0236 (-11.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Houdini Swap

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LOCK mengalami perubahan sebanyak $ +0.0138 (+8.14%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Houdini Swap

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0377 (+25.91%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Houdini Swap (LOCK)?

Semak Houdini Swaphalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Houdini Swap (LOCK)

Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features.

Houdini Swap tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Houdini Swap pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LOCK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Houdini Swap di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Houdini Swap anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Houdini Swap Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Houdini Swap (LOCK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Houdini Swap (LOCK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Houdini Swap.

Semak Houdini Swap ramalan harga sekarang!

Tokenomik Houdini Swap (LOCK)

Memahami tokenomik Houdini Swap (LOCK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LOCK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Houdini Swap (LOCK)

Mencari cara membeli Houdini Swap? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Houdini Swap di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LOCK kepada Mata Wang Tempatan

1 Houdini Swap(LOCK) ke VND
4,820.908
1 Houdini Swap(LOCK) ke AUD
A$0.2748
1 Houdini Swap(LOCK) ke GBP
0.133736
1 Houdini Swap(LOCK) ke EUR
0.153888
1 Houdini Swap(LOCK) ke USD
$0.1832
1 Houdini Swap(LOCK) ke MYR
RM0.76944
1 Houdini Swap(LOCK) ke TRY
7.560664
1 Houdini Swap(LOCK) ke JPY
¥26.7472
1 Houdini Swap(LOCK) ke ARS
ARS$267.834736
1 Houdini Swap(LOCK) ke RUB
15.203768
1 Houdini Swap(LOCK) ke INR
16.1216
1 Houdini Swap(LOCK) ke IDR
Rp3,003.278208
1 Houdini Swap(LOCK) ke KRW
253.037672
1 Houdini Swap(LOCK) ke PHP
10.40576
1 Houdini Swap(LOCK) ke EGP
￡E.8.806424
1 Houdini Swap(LOCK) ke BRL
R$0.97096
1 Houdini Swap(LOCK) ke CAD
C$0.250984
1 Houdini Swap(LOCK) ke BDT
22.31376
1 Houdini Swap(LOCK) ke NGN
273.840032
1 Houdini Swap(LOCK) ke COP
$715.625
1 Houdini Swap(LOCK) ke ZAR
R.3.17852
1 Houdini Swap(LOCK) ke UAH
7.542344
1 Houdini Swap(LOCK) ke VES
Bs29.312
1 Houdini Swap(LOCK) ke CLP
$173.8568
1 Houdini Swap(LOCK) ke PKR
Rs51.999488
1 Houdini Swap(LOCK) ke KZT
99.133184
1 Houdini Swap(LOCK) ke THB
฿5.801944
1 Houdini Swap(LOCK) ke TWD
NT$5.510656
1 Houdini Swap(LOCK) ke AED
د.إ0.672344
1 Houdini Swap(LOCK) ke CHF
Fr0.142896
1 Houdini Swap(LOCK) ke HKD
HK$1.425296
1 Houdini Swap(LOCK) ke AMD
֏70.05568
1 Houdini Swap(LOCK) ke MAD
.د.م1.643304
1 Houdini Swap(LOCK) ke MXN
$3.359888
1 Houdini Swap(LOCK) ke SAR
ريال0.687
1 Houdini Swap(LOCK) ke PLN
0.657688
1 Houdini Swap(LOCK) ke RON
лв0.782264
1 Houdini Swap(LOCK) ke SEK
kr1.690936
1 Houdini Swap(LOCK) ke BGN
лв0.30228
1 Houdini Swap(LOCK) ke HUF
Ft60.261808
1 Houdini Swap(LOCK) ke CZK
3.761096
1 Houdini Swap(LOCK) ke KWD
د.ك0.0556928
1 Houdini Swap(LOCK) ke ILS
0.610056
1 Houdini Swap(LOCK) ke AOA
Kz166.999624
1 Houdini Swap(LOCK) ke BHD
.د.ب0.0690664
1 Houdini Swap(LOCK) ke BMD
$0.1832
1 Houdini Swap(LOCK) ke DKK
kr1.15416
1 Houdini Swap(LOCK) ke HNL
L4.805336
1 Houdini Swap(LOCK) ke MUR
8.2898
1 Houdini Swap(LOCK) ke NAD
$3.182184
1 Houdini Swap(LOCK) ke NOK
kr1.791696
1 Houdini Swap(LOCK) ke NZD
$0.305944
1 Houdini Swap(LOCK) ke PAB
B/.0.1832
1 Houdini Swap(LOCK) ke PGK
K0.765776
1 Houdini Swap(LOCK) ke QAR
ر.ق0.666848
1 Houdini Swap(LOCK) ke RSD
дин.18.12764

Houdini Swap Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Houdini Swap, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Houdini Swap Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Houdini Swap

Berapakah nilai Houdini Swap (LOCK) hari ini?
Harga langsung LOCK dalam USD ialah 0.1832 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LOCK ke USD?
Harga semasa LOCK ke USD ialah $ 0.1832. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Houdini Swap?
Had pasaran untuk LOCK ialah $ 16.63M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LOCK?
Bekalan edaran LOCK ialah 90.79M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LOCK?
LOCK mencapai harga ATH sebanyak 1.2982915619561333 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LOCK?
LOCK melihat harga ATL sebanyak 0.04071961931670599 USD.
Berapakah jumlah dagangan LOCK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LOCKialah $ 1.79K USD.
Adakah LOCK akan naik lebih tinggi tahun ini?
LOCK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LOCKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Houdini Swap (LOCK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

