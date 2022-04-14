Tokenomik Legends of Elysium (LOE)

Tokenomik Legends of Elysium (LOE)

Lihat cerapan utama tentang Legends of Elysium (LOE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Legends of Elysium (LOE) Maklumat

Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

Laman Web Rasmi:
https://legendsofelysium.io/
Kertas putih:
https://docsend.com/view/d9zxup8qet98pf67
Peneroka Blok:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x8b78927048de67b9e8c8f834359f15c3822ed871

Legends of Elysium (LOE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Legends of Elysium (LOE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 35.48K
$ 35.48K$ 35.48K
Jumlah Bekalan:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Bekalan Edaran:
$ 13.76M
$ 13.76M$ 13.76M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 515.60K
$ 515.60K$ 515.60K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.417
$ 0.417$ 0.417
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.001600006533980579
$ 0.001600006533980579$ 0.001600006533980579
Harga Semasa:
$ 0.002578
$ 0.002578$ 0.002578

Tokenomik Legends of Elysium (LOE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Legends of Elysium (LOE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LOE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LOE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LOE, terokai LOE harga langsung token!

Cara Membeli LOE

Berminat untuk menambah Legends of Elysium (LOE) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli LOE, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Legends of Elysium (LOE) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga LOE membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

LOE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LOE? Halaman ramalan harga LOE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.