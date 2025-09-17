Lagi Mengenai LOGX

$0.014429
LogX Network (LOGX) Carta Harga Langsung
LogX Network (LOGX) Maklumat Harga (USD)

LogX Network (LOGX) harga masa nyata ialah $ 0.014429. Sepanjang 24 jam yang lalu, LOGX didagangkan antara $ 0.014423 rendah dan $ 0.015953 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LOGX sepanjang masa ialah $ 0.22448504758967733, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.004025145495006106.

Dari segi prestasi jangka pendek, LOGX telah berubah sebanyak -0.36% sejak sejam yang lalu, -0.33% dalam 24 jam dan +73.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LogX Network (LOGX) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa LogX Network ialah $ 6.44M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 67.23K. Bekalan edaran LOGX ialah 446.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.43M.

LogX Network (LOGX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk LogX Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00004777-0.33%
30 Hari$ +0.009578+197.44%
60 Hari$ +0.0064+79.71%
90 Hari$ +0.00407+39.28%
Perubahan Harga LogX Network Hari Ini

Hari ini, LOGX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00004777 (-0.33%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLogX Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.009578 (+197.44%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari LogX Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LOGX mengalami perubahan sebanyak $ +0.0064 (+79.71%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari LogX Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00407 (+39.28%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Apakah itu LogX Network (LOGX)

LogX Network is the ultimate DeFI superapp, offering 50+ exotic perpetual markets, Leveraged prediction markets,memecoins & RWAs. LogX Network is powered by Arbitrum, Hyperlane, and AltLayer. LogX Network aggregates liquidity from top CEXs like Binance, Coinbase, and OKX, delivering limitless liquidity to DeFi consumers.

LogX Network Ramalan Harga (USD)

Tokenomik LogX Network (LOGX)

Cara membeli LogX Network (LOGX)

LOGX kepada Mata Wang Tempatan

1 LogX Network(LOGX) ke VND
379.699135
1 LogX Network(LOGX) ke AUD
A$0.02149921
1 LogX Network(LOGX) ke GBP
0.01053317
1 LogX Network(LOGX) ke EUR
0.01212036
1 LogX Network(LOGX) ke USD
$0.014429
1 LogX Network(LOGX) ke MYR
RM0.0606018
1 LogX Network(LOGX) ke TRY
0.59548483
1 LogX Network(LOGX) ke JPY
¥2.106634
1 LogX Network(LOGX) ke ARS
ARS$21.18783218
1 LogX Network(LOGX) ke RUB
1.2004928
1 LogX Network(LOGX) ke INR
1.26816481
1 LogX Network(LOGX) ke IDR
Rp236.54094576
1 LogX Network(LOGX) ke KRW
19.90206399
1 LogX Network(LOGX) ke PHP
0.81942291
1 LogX Network(LOGX) ke EGP
￡E.0.69360203
1 LogX Network(LOGX) ke BRL
R$0.07632941
1 LogX Network(LOGX) ke CAD
C$0.01976773
1 LogX Network(LOGX) ke BDT
1.7574522
1 LogX Network(LOGX) ke NGN
21.56789204
1 LogX Network(LOGX) ke COP
$56.14396045
1 LogX Network(LOGX) ke ZAR
R.0.24991028
1 LogX Network(LOGX) ke UAH
0.59404193
1 LogX Network(LOGX) ke VES
Bs2.30864
1 LogX Network(LOGX) ke CLP
$13.693121
1 LogX Network(LOGX) ke PKR
Rs4.09552736
1 LogX Network(LOGX) ke KZT
7.80782048
1 LogX Network(LOGX) ke THB
฿0.45696643
1 LogX Network(LOGX) ke TWD
NT$0.43416861
1 LogX Network(LOGX) ke AED
د.إ0.05295443
1 LogX Network(LOGX) ke CHF
Fr0.01125462
1 LogX Network(LOGX) ke HKD
HK$0.11225762
1 LogX Network(LOGX) ke AMD
֏5.5176496
1 LogX Network(LOGX) ke MAD
.د.م0.12942813
1 LogX Network(LOGX) ke MXN
$0.26390641
1 LogX Network(LOGX) ke SAR
ريال0.05410875
1 LogX Network(LOGX) ke PLN
0.05165582
1 LogX Network(LOGX) ke RON
лв0.06146754
1 LogX Network(LOGX) ke SEK
kr0.13303538
1 LogX Network(LOGX) ke BGN
лв0.02380785
1 LogX Network(LOGX) ke HUF
Ft4.73545351
1 LogX Network(LOGX) ke CZK
0.29565021
1 LogX Network(LOGX) ke KWD
د.ك0.004386416
1 LogX Network(LOGX) ke ILS
0.04804857
1 LogX Network(LOGX) ke AOA
Kz13.15304353
1 LogX Network(LOGX) ke BHD
.د.ب0.005425304
1 LogX Network(LOGX) ke BMD
$0.014429
1 LogX Network(LOGX) ke DKK
kr0.09075841
1 LogX Network(LOGX) ke HNL
L0.37847267
1 LogX Network(LOGX) ke MUR
0.65291225
1 LogX Network(LOGX) ke NAD
$0.25063173
1 LogX Network(LOGX) ke NOK
kr0.14068275
1 LogX Network(LOGX) ke NZD
$0.02395214
1 LogX Network(LOGX) ke PAB
B/.0.014429
1 LogX Network(LOGX) ke PGK
K0.06031322
1 LogX Network(LOGX) ke QAR
ر.ق0.05252156
1 LogX Network(LOGX) ke RSD
дин.1.42428659

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LogX Network

Berapakah nilai LogX Network (LOGX) hari ini?
Harga langsung LOGX dalam USD ialah 0.014429 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LOGX ke USD?
Harga semasa LOGX ke USD ialah $ 0.014429. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LogX Network?
Had pasaran untuk LOGX ialah $ 6.44M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LOGX?
Bekalan edaran LOGX ialah 446.28M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LOGX?
LOGX mencapai harga ATH sebanyak 0.22448504758967733 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LOGX?
LOGX melihat harga ATL sebanyak 0.004025145495006106 USD.
Berapakah jumlah dagangan LOGX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LOGXialah $ 67.23K USD.
Adakah LOGX akan naik lebih tinggi tahun ini?
LOGX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LOGXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
LogX Network (LOGX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

