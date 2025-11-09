LOOK Harga Hari Ini

Harga langsung LOOK (LOOK) hari ini ialah $ 0.04225, dengan 9.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LOOK kepada USD penukaran adalah $ 0.04225 setiap LOOK.

LOOK kini berada pada kedudukan #643 mengikut permodalan pasaran pada $ 38.97M, dengan bekalan edaran sebanyak 922.38M LOOK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LOOK didagangkan antara $ 0.03454 (rendah) dan $ 0.04237 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.15508520063103612, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000165344904285249.

Dalam prestasi jangka pendek, LOOK dipindahkan +7.42% dalam sejam terakhir dan -32.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 195.06K.

LOOK (LOOK) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.643 Modal Pasaran $ 38.97M$ 38.97M $ 38.97M Kelantangan (24J) $ 195.06K$ 195.06K $ 195.06K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.97M$ 38.97M $ 38.97M Bekalan Peredaran 922.38M 922.38M 922.38M Bekalan Maks 922,375,851 922,375,851 922,375,851 Jumlah Bekalan 922,375,851 922,375,851 922,375,851 Kadar Peredaran 100.00% Rantaian Blok Awam SOL

