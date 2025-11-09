BursaDEX+
Harga LOOK langsung hari ini ialah 0.04225 USD.LOOK modal pasaran ialah 38,970,379.70475 USD. Jejaki masa nyata LOOK kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:21:28 (UTC+8)

LOOK Harga Hari Ini

Harga langsung LOOK (LOOK) hari ini ialah $ 0.04225, dengan 9.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LOOK kepada USD penukaran adalah $ 0.04225 setiap LOOK.

LOOK kini berada pada kedudukan #643 mengikut permodalan pasaran pada $ 38.97M, dengan bekalan edaran sebanyak 922.38M LOOK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LOOK didagangkan antara $ 0.03454 (rendah) dan $ 0.04237 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.15508520063103612, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000165344904285249.

Dalam prestasi jangka pendek, LOOK dipindahkan +7.42% dalam sejam terakhir dan -32.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 195.06K.

LOOK (LOOK) Maklumat Pasaran

$ 38.97M
$ 195.06K
$ 38.97M
922.38M
922,375,851
922,375,851
100.00%

SOL

Had Pasaran semasa LOOK ialah $ 38.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 195.06K. Bekalan edaran LOOK ialah 922.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 922375851. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.97M.

LOOK Sejarah Harga USD

+7.42%

+9.35%

-32.63%

-32.63%

LOOK (LOOK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk LOOK hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0036083+9.35%
30 Hari$ -0.00706-14.32%
60 Hari$ +0.02225+111.25%
90 Hari$ +0.02225+111.25%
Perubahan Harga LOOK Hari Ini

Hari ini, LOOK mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0036083 (+9.35%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLOOK

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00706 (-14.32%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari LOOK

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LOOK mengalami perubahan sebanyak $ +0.02225 (+111.25%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari LOOK

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.02225 (+111.25%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga LOOK (LOOK)?

Semak LOOKhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk LOOK

Cerapan dipacu AI yang menganalisis LOOK pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga LOOK?

LOOK token prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development progress and roadmap milestones
4. Partnership announcements and integrations
5. Token utility and use cases within the ecosystem
6. Supply and demand dynamics
7. Regulatory news affecting the crypto space
8. Community engagement and social media activity
9. Technical analysis patterns
10. Broader economic conditions

Mengapa orang ingin tahu harga LOOK hari ini?

People want to know LOOK token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment returns, and staying updated on market volatility for risk management purposes.

Ramalan Harga untuk LOOK

LOOK (LOOK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LOOK pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
LOOK (LOOK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga LOOK berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga LOOK yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk LOOK ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik LOOK Ramalan Harga.

Perihal LOOK

LOOK (LookRev) is a peer-to-peer, decentralized marketplace that utilizes blockchain technology to enable creative professionals to showcase, share, and sell their work. The platform's native token, LOOK, serves as the primary medium of exchange, allowing users to purchase goods and services within the ecosystem. LookRev operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to ensure secure and transparent transactions. The platform aims to empower creators by providing a space where they can control the pricing and sale of their work, while also offering consumers unique, personalized products. LOOK tokens are issued through a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, aligning incentives between the platform and its users.

Bagaimana untuk membeli & Melabur LOOK dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan LOOK? Membeli LOOK adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli LOOK. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan LOOK (LOOK) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 922.38M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan LOOK akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli LOOK (LOOK)

Apa yang boleh anda lakukan dengan LOOK

Memiliki LOOK membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli LOOK (LOOK) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu LOOK (LOOK)

All it takes is just one LOOK.

LOOK Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang LOOK, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web LOOK Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LOOK

Berapakah nilai 1 LOOK pada tahun 2030?
Jika LOOK berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga LOOK berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:21:28 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

