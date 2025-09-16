Lagi Mengenai LOOM

Maklumat Harga LOOM

Kertas putih LOOM

Laman Web Rasmi LOOM

Tokenomik LOOM

Ramalan Harga LOOM

Sejarah LOOM

LOOM Panduan Membeli

Penukar Mata Wang LOOM-ke-Fiat

LOOM Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Loom Network Logo

Loom NetworkHargae(LOOM)

1 LOOM ke USD Harga Langsung:

$0.001493
$0.001493$0.001493
+4.11%1D
USD
Loom Network (LOOM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:59:51 (UTC+8)

Loom Network (LOOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001426
$ 0.001426$ 0.001426
24J Rendah
$ 0.001625
$ 0.001625$ 0.001625
24J Tinggi

$ 0.001426
$ 0.001426$ 0.001426

$ 0.001625
$ 0.001625$ 0.001625

$ 0.7744539976119995
$ 0.7744539976119995$ 0.7744539976119995

$ 0.001325802388816845
$ 0.001325802388816845$ 0.001325802388816845

+1.28%

+4.11%

+6.03%

+6.03%

Loom Network (LOOM) harga masa nyata ialah $ 0.001493. Sepanjang 24 jam yang lalu, LOOM didagangkan antara $ 0.001426 rendah dan $ 0.001625 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LOOM sepanjang masa ialah $ 0.7744539976119995, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001325802388816845.

Dari segi prestasi jangka pendek, LOOM telah berubah sebanyak +1.28% sejak sejam yang lalu, +4.11% dalam 24 jam dan +6.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Loom Network (LOOM) Maklumat Pasaran

No.1881

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

$ 57.15K
$ 57.15K$ 57.15K

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

1.24B
1.24B 1.24B

--
----

1,300,000,000
1,300,000,000 1,300,000,000

2018-03-15 00:00:00

$ 0.076
$ 0.076$ 0.076

ETH

Had Pasaran semasa Loom Network ialah $ 1.86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.15K. Bekalan edaran LOOM ialah 1.24B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1300000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.94M.

Loom Network (LOOM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Loom Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00005894+4.11%
30 Hari$ -0.000049-3.18%
60 Hari$ -0.000544-26.71%
90 Hari$ -0.000308-17.11%
Perubahan Harga Loom Network Hari Ini

Hari ini, LOOM mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00005894 (+4.11%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLoom Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000049 (-3.18%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Loom Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LOOM mengalami perubahan sebanyak $ -0.000544 (-26.71%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Loom Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000308 (-17.11%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Loom Network (LOOM)?

Semak Loom Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Loom Network (LOOM)

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

Loom Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Loom Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LOOM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Loom Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Loom Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Loom Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Loom Network (LOOM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Loom Network (LOOM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Loom Network.

Semak Loom Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Loom Network (LOOM)

Memahami tokenomik Loom Network (LOOM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LOOM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Loom Network (LOOM)

Mencari cara membeli Loom Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Loom Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LOOM kepada Mata Wang Tempatan

1 Loom Network(LOOM) ke VND
39.288295
1 Loom Network(LOOM) ke AUD
A$0.00222457
1 Loom Network(LOOM) ke GBP
0.00108989
1 Loom Network(LOOM) ke EUR
0.00125412
1 Loom Network(LOOM) ke USD
$0.001493
1 Loom Network(LOOM) ke MYR
RM0.0062706
1 Loom Network(LOOM) ke TRY
0.06161611
1 Loom Network(LOOM) ke JPY
¥0.217978
1 Loom Network(LOOM) ke ARS
ARS$2.18273614
1 Loom Network(LOOM) ke RUB
0.1242176
1 Loom Network(LOOM) ke INR
0.13136907
1 Loom Network(LOOM) ke IDR
Rp24.47540592
1 Loom Network(LOOM) ke KRW
2.06214653
1 Loom Network(LOOM) ke PHP
0.08493677
1 Loom Network(LOOM) ke EGP
￡E.0.07178344
1 Loom Network(LOOM) ke BRL
R$0.0079129
1 Loom Network(LOOM) ke CAD
C$0.00204541
1 Loom Network(LOOM) ke BDT
0.1818474
1 Loom Network(LOOM) ke NGN
2.23167668
1 Loom Network(LOOM) ke COP
$5.80933765
1 Loom Network(LOOM) ke ZAR
R.0.02590355
1 Loom Network(LOOM) ke UAH
0.06146681
1 Loom Network(LOOM) ke VES
Bs0.23888
1 Loom Network(LOOM) ke CLP
$1.416857
1 Loom Network(LOOM) ke PKR
Rs0.42377312
1 Loom Network(LOOM) ke KZT
0.80789216
1 Loom Network(LOOM) ke THB
฿0.04734303
1 Loom Network(LOOM) ke TWD
NT$0.04495423
1 Loom Network(LOOM) ke AED
د.إ0.00547931
1 Loom Network(LOOM) ke CHF
Fr0.00116454
1 Loom Network(LOOM) ke HKD
HK$0.01161554
1 Loom Network(LOOM) ke AMD
֏0.5709232
1 Loom Network(LOOM) ke MAD
.د.م0.01339221
1 Loom Network(LOOM) ke MXN
$0.02733683
1 Loom Network(LOOM) ke SAR
ريال0.00559875
1 Loom Network(LOOM) ke PLN
0.00534494
1 Loom Network(LOOM) ke RON
лв0.00637511
1 Loom Network(LOOM) ke SEK
kr0.01379532
1 Loom Network(LOOM) ke BGN
лв0.00246345
1 Loom Network(LOOM) ke HUF
Ft0.49094319
1 Loom Network(LOOM) ke CZK
0.03063636
1 Loom Network(LOOM) ke KWD
د.ك0.000455365
1 Loom Network(LOOM) ke ILS
0.00497169
1 Loom Network(LOOM) ke AOA
Kz1.36097401
1 Loom Network(LOOM) ke BHD
.د.ب0.000561368
1 Loom Network(LOOM) ke BMD
$0.001493
1 Loom Network(LOOM) ke DKK
kr0.0094059
1 Loom Network(LOOM) ke HNL
L0.03916139
1 Loom Network(LOOM) ke MUR
0.06755825
1 Loom Network(LOOM) ke NAD
$0.02593341
1 Loom Network(LOOM) ke NOK
kr0.01458661
1 Loom Network(LOOM) ke NZD
$0.00249331
1 Loom Network(LOOM) ke PAB
B/.0.001493
1 Loom Network(LOOM) ke PGK
K0.00624074
1 Loom Network(LOOM) ke QAR
ر.ق0.00543452
1 Loom Network(LOOM) ke RSD
дин.0.1476577

Loom Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Loom Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Loom Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Loom Network

Berapakah nilai Loom Network (LOOM) hari ini?
Harga langsung LOOM dalam USD ialah 0.001493 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LOOM ke USD?
Harga semasa LOOM ke USD ialah $ 0.001493. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Loom Network?
Had pasaran untuk LOOM ialah $ 1.86M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LOOM?
Bekalan edaran LOOM ialah 1.24B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LOOM?
LOOM mencapai harga ATH sebanyak 0.7744539976119995 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LOOM?
LOOM melihat harga ATL sebanyak 0.001325802388816845 USD.
Berapakah jumlah dagangan LOOM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LOOMialah $ 57.15K USD.
Adakah LOOM akan naik lebih tinggi tahun ini?
LOOM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LOOMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:59:51 (UTC+8)

Loom Network (LOOM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator LOOM-ke-USD

Jumlah

LOOM
LOOM
USD
USD

1 LOOM = 0.001493 USD

Berdagang LOOM

LOOMUSDT
$0.001493
$0.001493$0.001493
+4.18%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan