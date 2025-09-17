Lagi Mengenai LOOP

LoopNetwork (LOOP) Carta Harga Langsung
LoopNetwork (LOOP) Maklumat Harga (USD)

LoopNetwork (LOOP) harga masa nyata ialah $ 0.03433. Sepanjang 24 jam yang lalu, LOOP didagangkan antara $ 0.03116 rendah dan $ 0.03465 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LOOP sepanjang masa ialah $ 0.28926357173991635, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002182757752333215.

Dari segi prestasi jangka pendek, LOOP telah berubah sebanyak +1.86% sejak sejam yang lalu, +4.53% dalam 24 jam dan +24.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LoopNetwork (LOOP) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa LoopNetwork ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 228.52K. Bekalan edaran LOOP ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 180695800.87. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.87M.

LoopNetwork (LOOP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk LoopNetwork hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0014873+4.53%
30 Hari$ +0.01425+70.96%
60 Hari$ +0.01453+73.38%
90 Hari$ +0.02229+185.13%
Perubahan Harga LoopNetwork Hari Ini

Hari ini, LOOP mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0014873 (+4.53%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLoopNetwork

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.01425 (+70.96%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari LoopNetwork

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LOOP mengalami perubahan sebanyak $ +0.01453 (+73.38%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari LoopNetwork

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.02229 (+185.13%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga LoopNetwork (LOOP)?

Apakah itu LoopNetwork (LOOP)

LoopNetwork is a digital currency framework that supports smart contracts without the adaptability and security impediments of prior frameworks like Ethereum. The project permits parties to make savvy contracts utilizing code to indicate the conduct of the virtual machine (VM) that executes the agreement's capacity. LoopNetwork endeavors to address adaptability and ease of use issues, without compromising decentralization and use the existing developer community and ecosystem.

LoopNetwork tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus LoopNetwork pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LOOP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang LoopNetwork di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian LoopNetwork anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

LoopNetwork Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LoopNetwork (LOOP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LoopNetwork (LOOP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LoopNetwork.

Tokenomik LoopNetwork (LOOP)

Memahami tokenomik LoopNetwork (LOOP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LOOP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli LoopNetwork (LOOP)

Mencari cara membeli LoopNetwork? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah LoopNetwork di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LoopNetwork Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang LoopNetwork, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web LoopNetwork Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LoopNetwork

Berapakah nilai LoopNetwork (LOOP) hari ini?
Harga langsung LOOP dalam USD ialah 0.03433 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LOOP ke USD?
Harga semasa LOOP ke USD ialah $ 0.03433. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LoopNetwork?
Had pasaran untuk LOOP ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LOOP?
Bekalan edaran LOOP ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LOOP?
LOOP mencapai harga ATH sebanyak 0.28926357173991635 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LOOP?
LOOP melihat harga ATL sebanyak 0.002182757752333215 USD.
Berapakah jumlah dagangan LOOP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LOOPialah $ 228.52K USD.
Adakah LOOP akan naik lebih tinggi tahun ini?
LOOP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LOOPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

