League of Traders Logo

League of TradersHargae(LOT)

1 LOT ke USD Harga Langsung:

$0.01966
$0.01966$0.01966
+5.98%1D
USD
League of Traders (LOT) Carta Harga Langsung
League of Traders (LOT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01851
$ 0.01851$ 0.01851
24J Rendah
$ 0.01999
$ 0.01999$ 0.01999
24J Tinggi

$ 0.01851
$ 0.01851$ 0.01851

$ 0.01999
$ 0.01999$ 0.01999

$ 0.04825600350990213
$ 0.04825600350990213$ 0.04825600350990213

$ 0.015383668681937546
$ 0.015383668681937546$ 0.015383668681937546

-0.36%

+5.98%

+13.24%

+13.24%

League of Traders (LOT) harga masa nyata ialah $ 0.01966. Sepanjang 24 jam yang lalu, LOT didagangkan antara $ 0.01851 rendah dan $ 0.01999 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LOT sepanjang masa ialah $ 0.04825600350990213, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.015383668681937546.

Dari segi prestasi jangka pendek, LOT telah berubah sebanyak -0.36% sejak sejam yang lalu, +5.98% dalam 24 jam dan +13.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

League of Traders (LOT) Maklumat Pasaran

No.1671

$ 3.22M
$ 3.22M$ 3.22M

$ 57.15K
$ 57.15K$ 57.15K

$ 19.66M
$ 19.66M$ 19.66M

163.89M
163.89M 163.89M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.38%

BSC

Had Pasaran semasa League of Traders ialah $ 3.22M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.15K. Bekalan edaran LOT ialah 163.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.66M.

League of Traders (LOT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk League of Traders hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0011093+5.98%
30 Hari$ -0.00026-1.31%
60 Hari$ -0.00011-0.56%
90 Hari$ +0.01466+293.20%
Perubahan Harga League of Traders Hari Ini

Hari ini, LOT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0011093 (+5.98%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLeague of Traders

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00026 (-1.31%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari League of Traders

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LOT mengalami perubahan sebanyak $ -0.00011 (-0.56%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari League of Traders

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01466 (+293.20%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga League of Traders (LOT)?

Semak League of Tradershalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu League of Traders (LOT)

A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader!

League of Traders tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus League of Traders pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LOT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang League of Traders di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian League of Traders anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

League of Traders Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai League of Traders (LOT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset League of Traders (LOT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk League of Traders.

Semak League of Traders ramalan harga sekarang!

Tokenomik League of Traders (LOT)

Memahami tokenomik League of Traders (LOT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LOT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli League of Traders (LOT)

Mencari cara membeli League of Traders? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah League of Traders di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LOT kepada Mata Wang Tempatan

1 League of Traders(LOT) ke VND
517.3529
1 League of Traders(LOT) ke AUD
A$0.0292934
1 League of Traders(LOT) ke GBP
0.0143518
1 League of Traders(LOT) ke EUR
0.0165144
1 League of Traders(LOT) ke USD
$0.01966
1 League of Traders(LOT) ke MYR
RM0.082572
1 League of Traders(LOT) ke TRY
0.8113682
1 League of Traders(LOT) ke JPY
¥2.87036
1 League of Traders(LOT) ke ARS
ARS$28.7425268
1 League of Traders(LOT) ke RUB
1.635712
1 League of Traders(LOT) ke INR
1.7298834
1 League of Traders(LOT) ke IDR
Rp322.2950304
1 League of Traders(LOT) ke KRW
27.1545886
1 League of Traders(LOT) ke PHP
1.1184574
1 League of Traders(LOT) ke EGP
￡E.0.9452528
1 League of Traders(LOT) ke BRL
R$0.104198
1 League of Traders(LOT) ke CAD
C$0.0269342
1 League of Traders(LOT) ke BDT
2.394588
1 League of Traders(LOT) ke NGN
29.3869816
1 League of Traders(LOT) ke COP
$76.498043
1 League of Traders(LOT) ke ZAR
R.0.341101
1 League of Traders(LOT) ke UAH
0.8094022
1 League of Traders(LOT) ke VES
Bs3.1456
1 League of Traders(LOT) ke CLP
$18.65734
1 League of Traders(LOT) ke PKR
Rs5.5802944
1 League of Traders(LOT) ke KZT
10.6384192
1 League of Traders(LOT) ke THB
฿0.6234186
1 League of Traders(LOT) ke TWD
NT$0.5919626
1 League of Traders(LOT) ke AED
د.إ0.0721522
1 League of Traders(LOT) ke CHF
Fr0.0153348
1 League of Traders(LOT) ke HKD
HK$0.1529548
1 League of Traders(LOT) ke AMD
֏7.517984
1 League of Traders(LOT) ke MAD
.د.م0.1763502
1 League of Traders(LOT) ke MXN
$0.3599746
1 League of Traders(LOT) ke SAR
ريال0.073725
1 League of Traders(LOT) ke PLN
0.0703828
1 League of Traders(LOT) ke RON
лв0.0839482
1 League of Traders(LOT) ke SEK
kr0.1816584
1 League of Traders(LOT) ke BGN
лв0.032439
1 League of Traders(LOT) ke HUF
Ft6.4647978
1 League of Traders(LOT) ke CZK
0.4034232
1 League of Traders(LOT) ke KWD
د.ك0.0059963
1 League of Traders(LOT) ke ILS
0.0654678
1 League of Traders(LOT) ke AOA
Kz17.9214662
1 League of Traders(LOT) ke BHD
.د.ب0.00739216
1 League of Traders(LOT) ke BMD
$0.01966
1 League of Traders(LOT) ke DKK
kr0.123858
1 League of Traders(LOT) ke HNL
L0.5156818
1 League of Traders(LOT) ke MUR
0.889615
1 League of Traders(LOT) ke NAD
$0.3414942
1 League of Traders(LOT) ke NOK
kr0.1920782
1 League of Traders(LOT) ke NZD
$0.0328322
1 League of Traders(LOT) ke PAB
B/.0.01966
1 League of Traders(LOT) ke PGK
K0.0821788
1 League of Traders(LOT) ke QAR
ر.ق0.0715624
1 League of Traders(LOT) ke RSD
дин.1.944374

League of Traders Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang League of Traders, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web League of Traders Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai League of Traders

Berapakah nilai League of Traders (LOT) hari ini?
Harga langsung LOT dalam USD ialah 0.01966 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LOT ke USD?
Harga semasa LOT ke USD ialah $ 0.01966. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran League of Traders?
Had pasaran untuk LOT ialah $ 3.22M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LOT?
Bekalan edaran LOT ialah 163.89M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LOT?
LOT mencapai harga ATH sebanyak 0.04825600350990213 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LOT?
LOT melihat harga ATL sebanyak 0.015383668681937546 USD.
Berapakah jumlah dagangan LOT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LOTialah $ 57.15K USD.
Adakah LOT akan naik lebih tinggi tahun ini?
LOT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LOTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
League of Traders (LOT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

