Tokenomik League of Traders (LOT)

Tokenomik League of Traders (LOT)

Lihat cerapan utama tentang League of Traders (LOT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

League of Traders (LOT) Maklumat

A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader!

Laman Web Rasmi:
https://leagueoftraders.io
Kertas putih:
https://docs.leagueoftraders.io/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xbfe78de7d1c51e0868501d5fa3e88e674c79acdd

League of Traders (LOT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk League of Traders (LOT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 163.89M
$ 163.89M$ 163.89M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 19.79M
$ 19.79M$ 19.79M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0497
$ 0.0497$ 0.0497
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.015383668681937546
$ 0.015383668681937546$ 0.015383668681937546
Harga Semasa:
$ 0.01979
$ 0.01979$ 0.01979

Tokenomik League of Traders (LOT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik League of Traders (LOT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LOT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LOT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LOT, terokai LOT harga langsung token!

Cara Membeli LOT

Berminat untuk menambah League of Traders (LOT) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli LOT, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

League of Traders (LOT) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga LOT membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

LOT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LOT? Halaman ramalan harga LOT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.