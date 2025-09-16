Lagi Mengenai LPT

Livepeer (LPT) Carta Harga Langsung
Livepeer (LPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 6.62
$ 6.62$ 6.62
24J Rendah
$ 6.822
$ 6.822$ 6.822
24J Tinggi

$ 6.62
$ 6.62$ 6.62

$ 6.822
$ 6.822$ 6.822

$ 100.24478173730876
$ 100.24478173730876$ 100.24478173730876

$ 0.420586727745
$ 0.420586727745$ 0.420586727745

+0.23%

+0.52%

-5.39%

-5.39%

Livepeer (LPT) harga masa nyata ialah $ 6.744. Sepanjang 24 jam yang lalu, LPT didagangkan antara $ 6.62 rendah dan $ 6.822 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LPT sepanjang masa ialah $ 100.24478173730876, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.420586727745.

Dari segi prestasi jangka pendek, LPT telah berubah sebanyak +0.23% sejak sejam yang lalu, +0.52% dalam 24 jam dan -5.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Livepeer (LPT) Maklumat Pasaran

No.164

$ 299.91M
$ 299.91M$ 299.91M

$ 303.41K
$ 303.41K$ 303.41K

$ 299.91M
$ 299.91M$ 299.91M

44.47M
44.47M 44.47M

--
----

44,470,842.99204917
44,470,842.99204917 44,470,842.99204917

0.01%

2019-05-01 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa Livepeer ialah $ 299.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 303.41K. Bekalan edaran LPT ialah 44.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 44470842.99204917. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 299.91M.

Livepeer (LPT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Livepeer hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0349+0.52%
30 Hari$ -0.205-2.96%
60 Hari$ -0.499-6.89%
90 Hari$ +0.584+9.48%
Perubahan Harga Livepeer Hari Ini

Hari ini, LPT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0349 (+0.52%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLivepeer

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.205 (-2.96%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Livepeer

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LPT mengalami perubahan sebanyak $ -0.499 (-6.89%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Livepeer

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.584 (+9.48%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Livepeer (LPT)?

Semak Livepeerhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Livepeer (LPT)

Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

Livepeer tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Livepeer pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LPT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Livepeer di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Livepeer anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Livepeer Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Livepeer (LPT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Livepeer (LPT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Livepeer.

Semak Livepeer ramalan harga sekarang!

Tokenomik Livepeer (LPT)

Memahami tokenomik Livepeer (LPT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LPT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Livepeer (LPT)

Mencari cara membeli Livepeer? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Livepeer di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LPT kepada Mata Wang Tempatan

1 Livepeer(LPT) ke VND
177,468.36
1 Livepeer(LPT) ke AUD
A$10.04856
1 Livepeer(LPT) ke GBP
4.92312
1 Livepeer(LPT) ke EUR
5.66496
1 Livepeer(LPT) ke USD
$6.744
1 Livepeer(LPT) ke MYR
RM28.3248
1 Livepeer(LPT) ke TRY
278.39232
1 Livepeer(LPT) ke JPY
¥991.368
1 Livepeer(LPT) ke ARS
ARS$9,888.52488
1 Livepeer(LPT) ke RUB
558.4032
1 Livepeer(LPT) ke INR
593.94408
1 Livepeer(LPT) ke IDR
Rp110,557.35936
1 Livepeer(LPT) ke KRW
9,327.76128
1 Livepeer(LPT) ke PHP
383.93592
1 Livepeer(LPT) ke EGP
￡E.324.52128
1 Livepeer(LPT) ke BRL
R$35.81064
1 Livepeer(LPT) ke CAD
C$9.23928
1 Livepeer(LPT) ke BDT
821.4192
1 Livepeer(LPT) ke NGN
10,080.66144
1 Livepeer(LPT) ke COP
$26,343.75
1 Livepeer(LPT) ke ZAR
R.117.07584
1 Livepeer(LPT) ke UAH
277.65048
1 Livepeer(LPT) ke VES
Bs1,079.04
1 Livepeer(LPT) ke CLP
$6,400.056
1 Livepeer(LPT) ke PKR
Rs1,914.21696
1 Livepeer(LPT) ke KZT
3,649.31328
1 Livepeer(LPT) ke THB
฿213.91968
1 Livepeer(LPT) ke TWD
NT$203.39904
1 Livepeer(LPT) ke AED
د.إ24.75048
1 Livepeer(LPT) ke CHF
Fr5.32776
1 Livepeer(LPT) ke HKD
HK$52.46832
1 Livepeer(LPT) ke AMD
֏2,578.9056
1 Livepeer(LPT) ke MAD
.د.م60.49368
1 Livepeer(LPT) ke MXN
$123.48264
1 Livepeer(LPT) ke SAR
ريال25.29
1 Livepeer(LPT) ke PLN
24.21096
1 Livepeer(LPT) ke RON
лв28.86432
1 Livepeer(LPT) ke SEK
kr62.382
1 Livepeer(LPT) ke BGN
лв11.1276
1 Livepeer(LPT) ke HUF
Ft2,226.46416
1 Livepeer(LPT) ke CZK
138.9264
1 Livepeer(LPT) ke KWD
د.ك2.05692
1 Livepeer(LPT) ke ILS
22.52496
1 Livepeer(LPT) ke AOA
Kz6,147.62808
1 Livepeer(LPT) ke BHD
.د.ب2.535744
1 Livepeer(LPT) ke BMD
$6.744
1 Livepeer(LPT) ke DKK
kr42.62208
1 Livepeer(LPT) ke HNL
L176.89512
1 Livepeer(LPT) ke MUR
305.166
1 Livepeer(LPT) ke NAD
$117.14328
1 Livepeer(LPT) ke NOK
kr66.15864
1 Livepeer(LPT) ke NZD
$11.26248
1 Livepeer(LPT) ke PAB
B/.6.744
1 Livepeer(LPT) ke PGK
K28.18992
1 Livepeer(LPT) ke QAR
ر.ق24.54816
1 Livepeer(LPT) ke RSD
дин.669.27456

Livepeer Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Livepeer, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Livepeer Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Livepeer

Berapakah nilai Livepeer (LPT) hari ini?
Harga langsung LPT dalam USD ialah 6.744 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LPT ke USD?
Harga semasa LPT ke USD ialah $ 6.744. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Livepeer?
Had pasaran untuk LPT ialah $ 299.91M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LPT?
Bekalan edaran LPT ialah 44.47M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LPT?
LPT mencapai harga ATH sebanyak 100.24478173730876 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LPT?
LPT melihat harga ATL sebanyak 0.420586727745 USD.
Berapakah jumlah dagangan LPT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LPTialah $ 303.41K USD.
Adakah LPT akan naik lebih tinggi tahun ini?
LPT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LPTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Livepeer (LPT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

