Laqira Protocol Logo

Laqira ProtocolHargae(LQR)

1 LQR ke USD Harga Langsung:

$0.08314
$0.08314$0.08314
-1.04%1D
USD
Laqira Protocol (LQR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:08:28 (UTC+8)

Laqira Protocol (LQR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.08054
$ 0.08054$ 0.08054
24J Rendah
$ 0.08527
$ 0.08527$ 0.08527
24J Tinggi

$ 0.08054
$ 0.08054$ 0.08054

$ 0.08527
$ 0.08527$ 0.08527

$ 0.518643993636471
$ 0.518643993636471$ 0.518643993636471

$ 0.003177412953362381
$ 0.003177412953362381$ 0.003177412953362381

-0.10%

-1.04%

+3.73%

+3.73%

Laqira Protocol (LQR) harga masa nyata ialah $ 0.08314. Sepanjang 24 jam yang lalu, LQR didagangkan antara $ 0.08054 rendah dan $ 0.08527 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LQR sepanjang masa ialah $ 0.518643993636471, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003177412953362381.

Dari segi prestasi jangka pendek, LQR telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, -1.04% dalam 24 jam dan +3.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Laqira Protocol (LQR) Maklumat Pasaran

No.1289

$ 7.37M
$ 7.37M$ 7.37M

$ 118.10K
$ 118.10K$ 118.10K

$ 207.85M
$ 207.85M$ 207.85M

88.62M
88.62M 88.62M

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

BSC

Had Pasaran semasa Laqira Protocol ialah $ 7.37M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 118.10K. Bekalan edaran LQR ialah 88.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 207.85M.

Laqira Protocol (LQR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Laqira Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0008737-1.04%
30 Hari$ -0.00606-6.80%
60 Hari$ +0.01182+16.57%
90 Hari$ +0.02054+32.81%
Perubahan Harga Laqira Protocol Hari Ini

Hari ini, LQR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0008737 (-1.04%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLaqira Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00606 (-6.80%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Laqira Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LQR mengalami perubahan sebanyak $ +0.01182 (+16.57%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Laqira Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.02054 (+32.81%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Laqira Protocol (LQR)?

Semak Laqira Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Laqira Protocol (LQR)

Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit.

Laqira Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Laqira Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LQR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Laqira Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Laqira Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Laqira Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Laqira Protocol (LQR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Laqira Protocol (LQR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Laqira Protocol.

Semak Laqira Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Laqira Protocol (LQR)

Memahami tokenomik Laqira Protocol (LQR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LQR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Laqira Protocol (LQR)

Mencari cara membeli Laqira Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Laqira Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LQR kepada Mata Wang Tempatan

1 Laqira Protocol(LQR) ke VND
2,187.8291
1 Laqira Protocol(LQR) ke AUD
A$0.1238786
1 Laqira Protocol(LQR) ke GBP
0.0606922
1 Laqira Protocol(LQR) ke EUR
0.0698376
1 Laqira Protocol(LQR) ke USD
$0.08314
1 Laqira Protocol(LQR) ke MYR
RM0.349188
1 Laqira Protocol(LQR) ke TRY
3.4320192
1 Laqira Protocol(LQR) ke JPY
¥12.22158
1 Laqira Protocol(LQR) ke ARS
ARS$121.9056878
1 Laqira Protocol(LQR) ke RUB
6.883992
1 Laqira Protocol(LQR) ke INR
7.3221398
1 Laqira Protocol(LQR) ke IDR
Rp1,362.9506016
1 Laqira Protocol(LQR) ke KRW
114.9925968
1 Laqira Protocol(LQR) ke PHP
4.7331602
1 Laqira Protocol(LQR) ke EGP
￡E.4.0006968
1 Laqira Protocol(LQR) ke BRL
R$0.4414734
1 Laqira Protocol(LQR) ke CAD
C$0.1139018
1 Laqira Protocol(LQR) ke BDT
10.126452
1 Laqira Protocol(LQR) ke NGN
124.2743464
1 Laqira Protocol(LQR) ke COP
$324.765625
1 Laqira Protocol(LQR) ke ZAR
R.1.4433104
1 Laqira Protocol(LQR) ke UAH
3.4228738
1 Laqira Protocol(LQR) ke VES
Bs13.3024
1 Laqira Protocol(LQR) ke CLP
$78.89986
1 Laqira Protocol(LQR) ke PKR
Rs23.5984576
1 Laqira Protocol(LQR) ke KZT
44.9887168
1 Laqira Protocol(LQR) ke THB
฿2.6372008
1 Laqira Protocol(LQR) ke TWD
NT$2.5075024
1 Laqira Protocol(LQR) ke AED
د.إ0.3051238
1 Laqira Protocol(LQR) ke CHF
Fr0.0656806
1 Laqira Protocol(LQR) ke HKD
HK$0.6468292
1 Laqira Protocol(LQR) ke AMD
֏31.792736
1 Laqira Protocol(LQR) ke MAD
.د.م0.7457658
1 Laqira Protocol(LQR) ke MXN
$1.5222934
1 Laqira Protocol(LQR) ke SAR
ريال0.311775
1 Laqira Protocol(LQR) ke PLN
0.2984726
1 Laqira Protocol(LQR) ke RON
лв0.3558392
1 Laqira Protocol(LQR) ke SEK
kr0.769045
1 Laqira Protocol(LQR) ke BGN
лв0.137181
1 Laqira Protocol(LQR) ke HUF
Ft27.4478396
1 Laqira Protocol(LQR) ke CZK
1.712684
1 Laqira Protocol(LQR) ke KWD
د.ك0.0253577
1 Laqira Protocol(LQR) ke ILS
0.2776876
1 Laqira Protocol(LQR) ke AOA
Kz75.7879298
1 Laqira Protocol(LQR) ke BHD
.د.ب0.03126064
1 Laqira Protocol(LQR) ke BMD
$0.08314
1 Laqira Protocol(LQR) ke DKK
kr0.5254448
1 Laqira Protocol(LQR) ke HNL
L2.1807622
1 Laqira Protocol(LQR) ke MUR
3.762085
1 Laqira Protocol(LQR) ke NAD
$1.4441418
1 Laqira Protocol(LQR) ke NOK
kr0.8156034
1 Laqira Protocol(LQR) ke NZD
$0.1388438
1 Laqira Protocol(LQR) ke PAB
B/.0.08314
1 Laqira Protocol(LQR) ke PGK
K0.3475252
1 Laqira Protocol(LQR) ke QAR
ر.ق0.3026296
1 Laqira Protocol(LQR) ke RSD
дин.8.2508136

Laqira Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Laqira Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Laqira Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Laqira Protocol

Berapakah nilai Laqira Protocol (LQR) hari ini?
Harga langsung LQR dalam USD ialah 0.08314 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LQR ke USD?
Harga semasa LQR ke USD ialah $ 0.08314. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Laqira Protocol?
Had pasaran untuk LQR ialah $ 7.37M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LQR?
Bekalan edaran LQR ialah 88.62M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LQR?
LQR mencapai harga ATH sebanyak 0.518643993636471 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LQR?
LQR melihat harga ATL sebanyak 0.003177412953362381 USD.
Berapakah jumlah dagangan LQR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LQRialah $ 118.10K USD.
Adakah LQR akan naik lebih tinggi tahun ini?
LQR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LQRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:08:28 (UTC+8)

