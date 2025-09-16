Apakah itu Laqira Protocol (LQR)

Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit.

Laqira Protocol Ramalan Harga (USD)

Tokenomik Laqira Protocol (LQR)

Cara membeli Laqira Protocol (LQR)

Laqira Protocol Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Laqira Protocol Berapakah nilai Laqira Protocol (LQR) hari ini? Harga langsung LQR dalam USD ialah 0.08314 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LQR ke USD? $ 0.08314 . Lihat Harga semasa LQR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Laqira Protocol? Had pasaran untuk LQR ialah $ 7.37M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LQR? Bekalan edaran LQR ialah 88.62M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LQR? LQR mencapai harga ATH sebanyak 0.518643993636471 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LQR? LQR melihat harga ATL sebanyak 0.003177412953362381 USD . Berapakah jumlah dagangan LQR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LQRialah $ 118.10K USD . Adakah LQR akan naik lebih tinggi tahun ini? LQR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LQRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Laqira Protocol (LQR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

