Apakah itu Loopring (LRC)

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

Berapakah nilai Loopring (LRC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Loopring (LRC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Loopring.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Loopring Berapakah nilai Loopring (LRC) hari ini? Harga langsung LRC dalam USD ialah 0.09345 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LRC ke USD? $ 0.09345 . Lihat Harga semasa LRC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Loopring? Had pasaran untuk LRC ialah $ 127.76M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LRC? Bekalan edaran LRC ialah 1.37B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LRC? LRC mencapai harga ATH sebanyak 3.827154981643715 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LRC? LRC melihat harga ATL sebanyak 0.019860698096 USD . Berapakah jumlah dagangan LRC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LRCialah $ 210.10K USD . Adakah LRC akan naik lebih tinggi tahun ini? LRC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LRCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

