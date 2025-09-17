Lagi Mengenai LRC

Loopring Logo

LoopringHargae(LRC)

1 LRC ke USD Harga Langsung:

$0.09345
+0.16%1D
USD
Loopring (LRC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:45:17 (UTC+8)

Loopring (LRC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.09048
24J Rendah
$ 0.09433
24J Tinggi

$ 0.09048
$ 0.09433
$ 3.827154981643715
$ 0.019860698096
-0.49%

+0.16%

-1.93%

-1.93%

Loopring (LRC) harga masa nyata ialah $ 0.09345. Sepanjang 24 jam yang lalu, LRC didagangkan antara $ 0.09048 rendah dan $ 0.09433 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LRC sepanjang masa ialah $ 3.827154981643715, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.019860698096.

Dari segi prestasi jangka pendek, LRC telah berubah sebanyak -0.49% sejak sejam yang lalu, +0.16% dalam 24 jam dan -1.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Loopring (LRC) Maklumat Pasaran

No.321

$ 127.76M
$ 210.10K
$ 128.39M
1.37B
1,373,873,397.4424574
2017-08-01 00:00:00

$ 0.053
ETH

Had Pasaran semasa Loopring ialah $ 127.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 210.10K. Bekalan edaran LRC ialah 1.37B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1373873397.4424574. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 128.39M.

Loopring (LRC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Loopring hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001493+0.16%
30 Hari$ +0.00172+1.87%
60 Hari$ +0.00034+0.36%
90 Hari$ +0.01664+21.66%
Perubahan Harga Loopring Hari Ini

Hari ini, LRC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001493 (+0.16%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLoopring

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00172 (+1.87%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Loopring

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LRC mengalami perubahan sebanyak $ +0.00034 (+0.36%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Loopring

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01664 (+21.66%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Loopring (LRC)?

Semak Loopringhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Loopring (LRC)

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

Loopring tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Loopring pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LRC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Loopring di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Loopring anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Loopring Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Loopring (LRC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Loopring (LRC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Loopring.

Semak Loopring ramalan harga sekarang!

Tokenomik Loopring (LRC)

Memahami tokenomik Loopring (LRC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LRC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Loopring (LRC)

Mencari cara membeli Loopring? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Loopring di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LRC kepada Mata Wang Tempatan

1 Loopring(LRC) ke VND
2,459.13675
1 Loopring(LRC) ke AUD
A$0.1392405
1 Loopring(LRC) ke GBP
0.0682185
1 Loopring(LRC) ke EUR
0.078498
1 Loopring(LRC) ke USD
$0.09345
1 Loopring(LRC) ke MYR
RM0.39249
1 Loopring(LRC) ke TRY
3.8566815
1 Loopring(LRC) ke JPY
¥13.6437
1 Loopring(LRC) ke ARS
ARS$137.223849
1 Loopring(LRC) ke RUB
7.77504
1 Loopring(LRC) ke INR
8.2133205
1 Loopring(LRC) ke IDR
Rp1,531.966968
1 Loopring(LRC) ke KRW
128.8965195
1 Loopring(LRC) ke PHP
5.3070255
1 Loopring(LRC) ke EGP
￡E.4.4921415
1 Loopring(LRC) ke BRL
R$0.4943505
1 Loopring(LRC) ke CAD
C$0.1280265
1 Loopring(LRC) ke BDT
11.38221
1 Loopring(LRC) ke NGN
139.685322
1 Loopring(LRC) ke COP
$363.6186225
1 Loopring(LRC) ke ZAR
R.1.618554
1 Loopring(LRC) ke UAH
3.8473365
1 Loopring(LRC) ke VES
Bs14.952
1 Loopring(LRC) ke CLP
$88.68405
1 Loopring(LRC) ke PKR
Rs26.524848
1 Loopring(LRC) ke KZT
50.567664
1 Loopring(LRC) ke THB
฿2.9595615
1 Loopring(LRC) ke TWD
NT$2.8119105
1 Loopring(LRC) ke AED
د.إ0.3429615
1 Loopring(LRC) ke CHF
Fr0.072891
1 Loopring(LRC) ke HKD
HK$0.727041
1 Loopring(LRC) ke AMD
֏35.73528
1 Loopring(LRC) ke MAD
.د.م0.8382465
1 Loopring(LRC) ke MXN
$1.7092005
1 Loopring(LRC) ke SAR
ريال0.3504375
1 Loopring(LRC) ke PLN
0.334551
1 Loopring(LRC) ke RON
лв0.398097
1 Loopring(LRC) ke SEK
kr0.861609
1 Loopring(LRC) ke BGN
лв0.1541925
1 Loopring(LRC) ke HUF
Ft30.6693555
1 Loopring(LRC) ke CZK
1.9147905
1 Loopring(LRC) ke KWD
د.ك0.0284088
1 Loopring(LRC) ke ILS
0.3111885
1 Loopring(LRC) ke AOA
Kz85.1862165
1 Loopring(LRC) ke BHD
.د.ب0.0351372
1 Loopring(LRC) ke BMD
$0.09345
1 Loopring(LRC) ke DKK
kr0.5878005
1 Loopring(LRC) ke HNL
L2.4511935
1 Loopring(LRC) ke MUR
4.2286125
1 Loopring(LRC) ke NAD
$1.6232265
1 Loopring(LRC) ke NOK
kr0.9111375
1 Loopring(LRC) ke NZD
$0.155127
1 Loopring(LRC) ke PAB
B/.0.09345
1 Loopring(LRC) ke PGK
K0.390621
1 Loopring(LRC) ke QAR
ر.ق0.340158
1 Loopring(LRC) ke RSD
дин.9.2244495

Loopring Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Loopring, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Loopring Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Loopring

Berapakah nilai Loopring (LRC) hari ini?
Harga langsung LRC dalam USD ialah 0.09345 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LRC ke USD?
Harga semasa LRC ke USD ialah $ 0.09345. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Loopring?
Had pasaran untuk LRC ialah $ 127.76M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LRC?
Bekalan edaran LRC ialah 1.37B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LRC?
LRC mencapai harga ATH sebanyak 3.827154981643715 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LRC?
LRC melihat harga ATL sebanyak 0.019860698096 USD.
Berapakah jumlah dagangan LRC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LRCialah $ 210.10K USD.
Adakah LRC akan naik lebih tinggi tahun ini?
LRC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LRCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Loopring (LRC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

$0.09345
