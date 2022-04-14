Tokenomik LandRocker (LRT)

Lihat cerapan utama tentang LandRocker (LRT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

LandRocker (LRT) Maklumat

LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials.

Laman Web Rasmi:
https://landrocker.io/
Kertas putih:
https://whitepaper.landrocker.io/
Peneroka Blok:
https://polygonscan.com/token/0xfb7f8A2C0526D01BFB00192781B7a7761841B16C

LandRocker (LRT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk LandRocker (LRT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 510.84K
$ 510.84K$ 510.84K
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 4.02B
$ 4.02B$ 4.02B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.010854
$ 0.010854$ 0.010854
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00002117160471387
$ 0.00002117160471387$ 0.00002117160471387
Harga Semasa:
$ 0.000127
$ 0.000127$ 0.000127

Tokenomik LandRocker (LRT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik LandRocker (LRT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LRT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LRT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LRT, terokai LRT harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.