Litecoin Logo

LitecoinHargae(LTC)

1 LTC ke USD Harga Langsung:

$114.87
$114.87$114.87
-0.14%1D
USD
Litecoin (LTC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:45:31 (UTC+8)

Litecoin (LTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 112.04
$ 112.04$ 112.04
24J Rendah
$ 115.78
$ 115.78$ 115.78
24J Tinggi

$ 112.04
$ 112.04$ 112.04

$ 115.78
$ 115.78$ 115.78

$ 412.96014112
$ 412.96014112$ 412.96014112

$ 1.1137399673461914
$ 1.1137399673461914$ 1.1137399673461914

-0.46%

-0.13%

+2.62%

+2.62%

Litecoin (LTC) harga masa nyata ialah $ 114.84. Sepanjang 24 jam yang lalu, LTC didagangkan antara $ 112.04 rendah dan $ 115.78 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LTC sepanjang masa ialah $ 412.96014112, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.1137399673461914.

Dari segi prestasi jangka pendek, LTC telah berubah sebanyak -0.46% sejak sejam yang lalu, -0.13% dalam 24 jam dan +2.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Litecoin (LTC) Maklumat Pasaran

No.20

$ 8.76B
$ 8.76B$ 8.76B

$ 10.50M
$ 10.50M$ 10.50M

$ 9.65B
$ 9.65B$ 9.65B

76.30M
76.30M 76.30M

84,000,000
84,000,000 84,000,000

84,000,000
84,000,000 84,000,000

90.83%

0.21%

2011-11-09 00:00:00

$ 4.3
$ 4.3$ 4.3

LTC

Had Pasaran semasa Litecoin ialah $ 8.76B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 10.50M. Bekalan edaran LTC ialah 76.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 84000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.65B.

Litecoin (LTC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Litecoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.161-0.13%
30 Hari$ -6.6-5.44%
60 Hari$ +12.56+12.28%
90 Hari$ +30.62+36.35%
Perubahan Harga Litecoin Hari Ini

Hari ini, LTC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.161 (-0.13%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLitecoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -6.6 (-5.44%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Litecoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LTC mengalami perubahan sebanyak $ +12.56 (+12.28%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Litecoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +30.62 (+36.35%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Litecoin (LTC)?

Semak Litecoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Litecoin (LTC)

Litecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities.

Litecoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Litecoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LTC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Litecoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Litecoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Litecoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Litecoin (LTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Litecoin (LTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Litecoin.

Semak Litecoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Litecoin (LTC)

Memahami tokenomik Litecoin (LTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Litecoin (LTC)

Mencari cara membeli Litecoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Litecoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LTC kepada Mata Wang Tempatan

1 Litecoin(LTC) ke VND
3,022,014.6
1 Litecoin(LTC) ke AUD
A$171.1116
1 Litecoin(LTC) ke GBP
83.8332
1 Litecoin(LTC) ke EUR
96.4656
1 Litecoin(LTC) ke USD
$114.84
1 Litecoin(LTC) ke MYR
RM482.328
1 Litecoin(LTC) ke TRY
4,739.4468
1 Litecoin(LTC) ke JPY
¥16,766.64
1 Litecoin(LTC) ke ARS
ARS$168,633.3528
1 Litecoin(LTC) ke RUB
9,554.688
1 Litecoin(LTC) ke INR
10,093.2876
1 Litecoin(LTC) ke IDR
Rp1,882,622.6496
1 Litecoin(LTC) ke KRW
158,399.9604
1 Litecoin(LTC) ke PHP
6,521.7636
1 Litecoin(LTC) ke EGP
￡E.5,520.3588
1 Litecoin(LTC) ke BRL
R$607.5036
1 Litecoin(LTC) ke CAD
C$157.3308
1 Litecoin(LTC) ke BDT
13,987.512
1 Litecoin(LTC) ke NGN
171,658.2384
1 Litecoin(LTC) ke COP
$446,848.182
1 Litecoin(LTC) ke ZAR
R.1,989.0288
1 Litecoin(LTC) ke UAH
4,727.9628
1 Litecoin(LTC) ke VES
Bs18,374.4
1 Litecoin(LTC) ke CLP
$108,983.16
1 Litecoin(LTC) ke PKR
Rs32,596.1856
1 Litecoin(LTC) ke KZT
62,142.2208
1 Litecoin(LTC) ke THB
฿3,636.9828
1 Litecoin(LTC) ke TWD
NT$3,455.5356
1 Litecoin(LTC) ke AED
د.إ421.4628
1 Litecoin(LTC) ke CHF
Fr89.5752
1 Litecoin(LTC) ke HKD
HK$893.4552
1 Litecoin(LTC) ke AMD
֏43,914.816
1 Litecoin(LTC) ke MAD
.د.م1,030.1148
1 Litecoin(LTC) ke MXN
$2,100.4236
1 Litecoin(LTC) ke SAR
ريال430.65
1 Litecoin(LTC) ke PLN
411.1272
1 Litecoin(LTC) ke RON
лв489.2184
1 Litecoin(LTC) ke SEK
kr1,058.8248
1 Litecoin(LTC) ke BGN
лв189.486
1 Litecoin(LTC) ke HUF
Ft37,689.3396
1 Litecoin(LTC) ke CZK
2,353.0716
1 Litecoin(LTC) ke KWD
د.ك34.91136
1 Litecoin(LTC) ke ILS
382.4172
1 Litecoin(LTC) ke AOA
Kz104,684.6988
1 Litecoin(LTC) ke BHD
.د.ب43.17984
1 Litecoin(LTC) ke BMD
$114.84
1 Litecoin(LTC) ke DKK
kr722.3436
1 Litecoin(LTC) ke HNL
L3,012.2532
1 Litecoin(LTC) ke MUR
5,196.51
1 Litecoin(LTC) ke NAD
$1,994.7708
1 Litecoin(LTC) ke NOK
kr1,119.69
1 Litecoin(LTC) ke NZD
$190.6344
1 Litecoin(LTC) ke PAB
B/.114.84
1 Litecoin(LTC) ke PGK
K480.0312
1 Litecoin(LTC) ke QAR
ر.ق418.0176
1 Litecoin(LTC) ke RSD
дин.11,335.8564

Litecoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Litecoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Litecoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Litecoin

Berapakah nilai Litecoin (LTC) hari ini?
Harga langsung LTC dalam USD ialah 114.84 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LTC ke USD?
Harga semasa LTC ke USD ialah $ 114.84. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Litecoin?
Had pasaran untuk LTC ialah $ 8.76B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LTC?
Bekalan edaran LTC ialah 76.30M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LTC?
LTC mencapai harga ATH sebanyak 412.96014112 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LTC?
LTC melihat harga ATL sebanyak 1.1137399673461914 USD.
Berapakah jumlah dagangan LTC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LTCialah $ 10.50M USD.
Adakah LTC akan naik lebih tinggi tahun ini?
LTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Litecoin (LTC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

