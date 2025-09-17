Apakah itu Litecoin (LTC)

Litecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities.

Litecoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Litecoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak LTC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Litecoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Litecoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Litecoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Litecoin (LTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Litecoin (LTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Litecoin.

Semak Litecoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Litecoin (LTC)

Memahami tokenomik Litecoin (LTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Litecoin (LTC)

Mencari cara membeli Litecoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Litecoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LTC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Litecoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Litecoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Litecoin Berapakah nilai Litecoin (LTC) hari ini? Harga langsung LTC dalam USD ialah 114.84 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LTC ke USD? $ 114.84 . Lihat Harga semasa LTC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Litecoin? Had pasaran untuk LTC ialah $ 8.76B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LTC? Bekalan edaran LTC ialah 76.30M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LTC? LTC mencapai harga ATH sebanyak 412.96014112 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LTC? LTC melihat harga ATL sebanyak 1.1137399673461914 USD . Berapakah jumlah dagangan LTC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LTCialah $ 10.50M USD . Adakah LTC akan naik lebih tinggi tahun ini? LTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Litecoin (LTC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan