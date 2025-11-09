Lucidai Harga Hari Ini

Harga langsung Lucidai (LUCI) hari ini ialah $ 0.000014, dengan 27.27% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LUCI kepada USD penukaran adalah $ 0.000014 setiap LUCI.

Lucidai kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- LUCI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LUCI didagangkan antara $ 0.00001 (rendah) dan $ 0.000014 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, LUCI dipindahkan +40.00% dalam sejam terakhir dan -12.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 46.72.

Lucidai (LUCI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 46.72$ 46.72 $ 46.72 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 140.00K$ 140.00K $ 140.00K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Lucidai ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 46.72. Bekalan edaran LUCI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 140.00K.