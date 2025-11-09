Luckify Harga Hari Ini

Harga langsung Luckify (LUCK) hari ini ialah $ 0.1453, dengan 6.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LUCK kepada USD penukaran adalah $ 0.1453 setiap LUCK.

Luckify kini berada pada kedudukan #4421 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 LUCK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LUCK didagangkan antara $ 0.1453 (rendah) dan $ 0.1591 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.42965712613217444, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.12583650528574236.

Dalam prestasi jangka pendek, LUCK dipindahkan -7.87% dalam sejam terakhir dan -22.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 100.34K.

Luckify (LUCK) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.4421 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 100.34K$ 100.34K $ 100.34K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 145.30M$ 145.30M $ 145.30M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 999,999,317.224016 999,999,317.224016 999,999,317.224016 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Luckify ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 100.34K. Bekalan edaran LUCK ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999317.224016. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 145.30M.