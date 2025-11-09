BursaDEX+
Harga Luckify langsung hari ini ialah 0.1453 USD.LUCK modal pasaran ialah 0 USD.

Luckify (LUCK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:21:35 (UTC+8)

Luckify Harga Hari Ini

Harga langsung Luckify (LUCK) hari ini ialah $ 0.1453, dengan 6.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LUCK kepada USD penukaran adalah $ 0.1453 setiap LUCK.

Luckify kini berada pada kedudukan #4421 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 LUCK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LUCK didagangkan antara $ 0.1453 (rendah) dan $ 0.1591 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.42965712613217444, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.12583650528574236.

Dalam prestasi jangka pendek, LUCK dipindahkan -7.87% dalam sejam terakhir dan -22.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 100.34K.

Luckify (LUCK) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Luckify ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 100.34K. Bekalan edaran LUCK ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999317.224016. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 145.30M.

Luckify Sejarah Harga USD

Luckify (LUCK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Luckify hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.010184-6.55%
30 Hari$ -0.0788-35.17%
60 Hari$ -0.2263-60.90%
90 Hari$ -0.0047-3.14%
Perubahan Harga Luckify Hari Ini

Hari ini, LUCK mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.010184 (-6.55%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLuckify

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0788 (-35.17%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Luckify

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LUCK mengalami perubahan sebanyak $ -0.2263 (-60.90%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Luckify

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0047 (-3.14%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Luckify (LUCK)?

Semak Luckifyhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Luckify

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Luckify pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Luckify?

Several key factors influence Luckify (LUCK) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Platform adoption and user growth
4. Token utility within the Luckify ecosystem
5. Supply and demand dynamics
6. Partnership announcements and developments
7. Regulatory news affecting gaming/gambling tokens
8. Community engagement and social media presence
9. Technical updates and roadmap progress
10. Competition from similar gaming platforms

Mengapa orang ingin tahu harga Luckify hari ini?

People want to know Luckify (LUCK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment returns, and staying updated on market volatility for risk management purposes.

Ramalan Harga untuk Luckify

Luckify (LUCK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LUCK pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Luckify (LUCK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Luckify berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Luckify yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk LUCK ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Luckify Ramalan Harga.

Perihal Luckify

LUCK is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform, with its primary role being to facilitate transactions within the online gaming and gambling industry. It utilizes blockchain technology to ensure secure, transparent, and fair transactions, providing a solution to common issues such as trust and transparency in the gaming sector. LUCK is typically used for in-game purchases, betting, and rewards within its ecosystem. The crypto asset operates on a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to Proof of Work (PoW) systems. The supply model of LUCK is capped, meaning there is a finite number of LUCK tokens that can ever be in circulation, which helps to maintain its value.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Luckify dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Luckify? Membeli LUCK adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Luckify. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Luckify (LUCK) perjalanan Membeli anda.

Apa yang boleh anda lakukan dengan Luckify

Memiliki Luckify membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Luckify (LUCK) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu Luckify (LUCK)

Luckify decentralizes randomness in gaming using a verifiable randomness engine (VRF). The LUCK token governs the system, powers the randomness engine, and aligns incentives in casino-style games, loot systems, and NFTs. Luckify is a decentralized randomness infrastructure powering provably fair gaming and blockchain applications, designed for users who demand transparency, trustlessness, and on-chain integrity.

Luckify Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Luckify, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Luckify

Berapakah nilai 1 Luckify pada tahun 2030?
Jika Luckify berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Luckify berpotensi dan jangkaan ROI.
Terokai Lagi tentang Luckify

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

