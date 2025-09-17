Lagi Mengenai LUFC

Leeds United FC Logo

Leeds United FCHargae(LUFC)

1 LUFC ke USD Harga Langsung:

$0.03268
+0.92%1D
USD
Leeds United FC (LUFC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:37:13 (UTC+8)

Leeds United FC (LUFC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03002
24J Rendah
$ 0.03269
24J Tinggi

$ 0.03002
$ 0.03269
$ 61.91478374891038
$ 0
+1.20%

+0.92%

-12.52%

-12.52%

Leeds United FC (LUFC) harga masa nyata ialah $ 0.03265. Sepanjang 24 jam yang lalu, LUFC didagangkan antara $ 0.03002 rendah dan $ 0.03269 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LUFC sepanjang masa ialah $ 61.91478374891038, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LUFC telah berubah sebanyak +1.20% sejak sejam yang lalu, +0.92% dalam 24 jam dan -12.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Leeds United FC (LUFC) Maklumat Pasaran

No.2752

$ 106.63K
$ 52.74K
$ 326.50K
3.27M
10,000,000
10,000,000
32.65%

CHZ

Had Pasaran semasa Leeds United FC ialah $ 106.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.74K. Bekalan edaran LUFC ialah 3.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 326.50K.

Leeds United FC (LUFC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Leeds United FC hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002979+0.92%
30 Hari$ +0.00932+39.94%
60 Hari$ -0.00722-18.11%
90 Hari$ -0.0009-2.69%
Perubahan Harga Leeds United FC Hari Ini

Hari ini, LUFC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0002979 (+0.92%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLeeds United FC

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00932 (+39.94%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Leeds United FC

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LUFC mengalami perubahan sebanyak $ -0.00722 (-18.11%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Leeds United FC

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0009 (-2.69%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Leeds United FC (LUFC)?

Semak Leeds United FChalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Leeds United FC (LUFC)

One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.

Leeds United FC tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Leeds United FC pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LUFC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Leeds United FC di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Leeds United FC anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Leeds United FC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Leeds United FC (LUFC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Leeds United FC (LUFC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Leeds United FC.

Semak Leeds United FC ramalan harga sekarang!

Tokenomik Leeds United FC (LUFC)

Memahami tokenomik Leeds United FC (LUFC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LUFC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Leeds United FC (LUFC)

Mencari cara membeli Leeds United FC? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Leeds United FC di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LUFC kepada Mata Wang Tempatan

1 Leeds United FC(LUFC) ke VND
859.18475
1 Leeds United FC(LUFC) ke AUD
A$0.0486485
1 Leeds United FC(LUFC) ke GBP
0.0238345
1 Leeds United FC(LUFC) ke EUR
0.027426
1 Leeds United FC(LUFC) ke USD
$0.03265
1 Leeds United FC(LUFC) ke MYR
RM0.13713
1 Leeds United FC(LUFC) ke TRY
1.347139
1 Leeds United FC(LUFC) ke JPY
¥4.7669
1 Leeds United FC(LUFC) ke ARS
ARS$47.943913
1 Leeds United FC(LUFC) ke RUB
2.71648
1 Leeds United FC(LUFC) ke INR
2.872547
1 Leeds United FC(LUFC) ke IDR
Rp535.245816
1 Leeds United FC(LUFC) ke KRW
45.0344715
1 Leeds United FC(LUFC) ke PHP
1.8561525
1 Leeds United FC(LUFC) ke EGP
￡E.1.569812
1 Leeds United FC(LUFC) ke BRL
R$0.1727185
1 Leeds United FC(LUFC) ke CAD
C$0.0447305
1 Leeds United FC(LUFC) ke BDT
3.97677
1 Leeds United FC(LUFC) ke NGN
48.803914
1 Leeds United FC(LUFC) ke COP
$127.0427825
1 Leeds United FC(LUFC) ke ZAR
R.0.5658245
1 Leeds United FC(LUFC) ke UAH
1.3442005
1 Leeds United FC(LUFC) ke VES
Bs5.224
1 Leeds United FC(LUFC) ke CLP
$30.98485
1 Leeds United FC(LUFC) ke PKR
Rs9.267376
1 Leeds United FC(LUFC) ke KZT
17.667568
1 Leeds United FC(LUFC) ke THB
฿1.0340255
1 Leeds United FC(LUFC) ke TWD
NT$0.9824385
1 Leeds United FC(LUFC) ke AED
د.إ0.1198255
1 Leeds United FC(LUFC) ke CHF
Fr0.025467
1 Leeds United FC(LUFC) ke HKD
HK$0.254017
1 Leeds United FC(LUFC) ke AMD
֏12.48536
1 Leeds United FC(LUFC) ke MAD
.د.م0.2928705
1 Leeds United FC(LUFC) ke MXN
$0.596842
1 Leeds United FC(LUFC) ke SAR
ريال0.1224375
1 Leeds United FC(LUFC) ke PLN
0.116887
1 Leeds United FC(LUFC) ke RON
лв0.139089
1 Leeds United FC(LUFC) ke SEK
kr0.3007065
1 Leeds United FC(LUFC) ke BGN
лв0.0538725
1 Leeds United FC(LUFC) ke HUF
Ft10.704629
1 Leeds United FC(LUFC) ke CZK
0.6683455
1 Leeds United FC(LUFC) ke KWD
د.ك0.0099256
1 Leeds United FC(LUFC) ke ILS
0.1087245
1 Leeds United FC(LUFC) ke AOA
Kz29.7627605
1 Leeds United FC(LUFC) ke BHD
.د.ب0.01230905
1 Leeds United FC(LUFC) ke BMD
$0.03265
1 Leeds United FC(LUFC) ke DKK
kr0.205042
1 Leeds United FC(LUFC) ke HNL
L0.8564095
1 Leeds United FC(LUFC) ke MUR
1.4774125
1 Leeds United FC(LUFC) ke NAD
$0.5671305
1 Leeds United FC(LUFC) ke NOK
kr0.3183375
1 Leeds United FC(LUFC) ke NZD
$0.054199
1 Leeds United FC(LUFC) ke PAB
B/.0.03265
1 Leeds United FC(LUFC) ke PGK
K0.136477
1 Leeds United FC(LUFC) ke QAR
ر.ق0.118846
1 Leeds United FC(LUFC) ke RSD
дин.3.2215755

Leeds United FC Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Leeds United FC, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Leeds United FC Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Leeds United FC

Berapakah nilai Leeds United FC (LUFC) hari ini?
Harga langsung LUFC dalam USD ialah 0.03265 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LUFC ke USD?
Harga semasa LUFC ke USD ialah $ 0.03265. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Leeds United FC?
Had pasaran untuk LUFC ialah $ 106.63K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LUFC?
Bekalan edaran LUFC ialah 3.27M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LUFC?
LUFC mencapai harga ATH sebanyak 61.91478374891038 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LUFC?
LUFC melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan LUFC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LUFCialah $ 52.74K USD.
Adakah LUFC akan naik lebih tinggi tahun ini?
LUFC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LUFCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
