Tokenomik Leeds United FC (LUFC)

Lihat cerapan utama tentang Leeds United FC (LUFC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Leeds United FC (LUFC) Maklumat

One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.

Laman Web Rasmi:
https://www.socios.com/fan-tokens/
Peneroka Blok:
https://chiliscan.com/token/0xF67A8a4299f7EBF0c58DbFb38941D0867f300C30

Leeds United FC (LUFC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Leeds United FC (LUFC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 112.99K
Jumlah Bekalan:
$ 10.00M
Bekalan Edaran:
$ 3.27M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 346.00K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.969
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.0346
Tokenomik Leeds United FC (LUFC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Leeds United FC (LUFC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LUFC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LUFC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LUFC, terokai LUFC harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.