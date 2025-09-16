Lagi Mengenai LUFFY

LUFFY Logo

LUFFYHargae(LUFFY)

1 LUFFY ke USD Harga Langsung:

$0.00003769
$0.00003769$0.00003769
+3.03%1D
USD
LUFFY (LUFFY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:50:06 (UTC+8)

LUFFY (LUFFY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00003565
$ 0.00003565$ 0.00003565
24J Rendah
$ 0.00003769
$ 0.00003769$ 0.00003769
24J Tinggi

$ 0.00003565
$ 0.00003565$ 0.00003565

$ 0.00003769
$ 0.00003769$ 0.00003769

$ 0.000331926892292076
$ 0.000331926892292076$ 0.000331926892292076

$ 0.00000000018032523
$ 0.00000000018032523$ 0.00000000018032523

+5.45%

+3.03%

-8.88%

-8.88%

LUFFY (LUFFY) harga masa nyata ialah $ 0.00003769. Sepanjang 24 jam yang lalu, LUFFY didagangkan antara $ 0.00003565 rendah dan $ 0.00003769 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LUFFY sepanjang masa ialah $ 0.000331926892292076, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000000018032523.

Dari segi prestasi jangka pendek, LUFFY telah berubah sebanyak +5.45% sejak sejam yang lalu, +3.03% dalam 24 jam dan -8.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LUFFY (LUFFY) Maklumat Pasaran

No.7209

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 729.52
$ 729.52$ 729.52

$ 3.77M
$ 3.77M$ 3.77M

0.00
0.00 0.00

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa LUFFY ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 729.52. Bekalan edaran LUFFY ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.77M.

LUFFY (LUFFY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk LUFFY hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000011084+3.03%
30 Hari$ +0.00000088+2.39%
60 Hari$ -0.00000306-7.51%
90 Hari$ -0.00000699-15.65%
Perubahan Harga LUFFY Hari Ini

Hari ini, LUFFY mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000011084 (+3.03%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLUFFY

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00000088 (+2.39%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari LUFFY

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LUFFY mengalami perubahan sebanyak $ -0.00000306 (-7.51%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari LUFFY

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00000699 (-15.65%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga LUFFY (LUFFY)?

Semak LUFFYhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu LUFFY (LUFFY)

Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team

LUFFY tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus LUFFY pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LUFFY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang LUFFY di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian LUFFY anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

LUFFY Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LUFFY (LUFFY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LUFFY (LUFFY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LUFFY.

Semak LUFFY ramalan harga sekarang!

Tokenomik LUFFY (LUFFY)

Memahami tokenomik LUFFY (LUFFY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LUFFY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli LUFFY (LUFFY)

Mencari cara membeli LUFFY? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah LUFFY di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LUFFY kepada Mata Wang Tempatan

LUFFY Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang LUFFY, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web LUFFY Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LUFFY

Berapakah nilai LUFFY (LUFFY) hari ini?
Harga langsung LUFFY dalam USD ialah 0.00003769 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LUFFY ke USD?
Harga semasa LUFFY ke USD ialah $ 0.00003769. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LUFFY?
Had pasaran untuk LUFFY ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LUFFY?
Bekalan edaran LUFFY ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LUFFY?
LUFFY mencapai harga ATH sebanyak 0.000331926892292076 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LUFFY?
LUFFY melihat harga ATL sebanyak 0.00000000018032523 USD.
Berapakah jumlah dagangan LUFFY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LUFFYialah $ 729.52 USD.
Adakah LUFFY akan naik lebih tinggi tahun ini?
LUFFY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LUFFYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:50:06 (UTC+8)

LUFFY (LUFFY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

