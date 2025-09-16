Apakah itu LUFFY (LUFFY)

Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team

Berapakah nilai LUFFY (LUFFY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LUFFY (LUFFY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Tokenomik LUFFY (LUFFY)

Memahami tokenomik LUFFY (LUFFY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LUFFY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Mencari cara membeli LUFFY? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LUFFY Berapakah nilai LUFFY (LUFFY) hari ini? Harga langsung LUFFY dalam USD ialah 0.00003769 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LUFFY ke USD? $ 0.00003769 . Lihat Harga semasa LUFFY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran LUFFY? Had pasaran untuk LUFFY ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LUFFY? Bekalan edaran LUFFY ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LUFFY? LUFFY mencapai harga ATH sebanyak 0.000331926892292076 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LUFFY? LUFFY melihat harga ATL sebanyak 0.00000000018032523 USD . Berapakah jumlah dagangan LUFFY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LUFFYialah $ 729.52 USD . Adakah LUFFY akan naik lebih tinggi tahun ini? LUFFY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LUFFYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

LUFFY (LUFFY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

