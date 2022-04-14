Tokenomik LUFFY (LUFFY)
Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team
Tokenomik LUFFY (LUFFY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik LUFFY (LUFFY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token LUFFY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token LUFFY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik LUFFY, terokai LUFFY harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
