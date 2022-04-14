Tokenomik LUFFY (LUFFY)

Tokenomik LUFFY (LUFFY)

Lihat cerapan utama tentang LUFFY (LUFFY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

LUFFY (LUFFY) Maklumat

Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team

Laman Web Rasmi:
https://www.luffytoken.com
Kertas putih:
https://luffytoken.com/pdf/whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x54012cDF4119DE84218F7EB90eEB87e25aE6EBd7

LUFFY (LUFFY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk LUFFY (LUFFY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0003911
$ 0.0003911$ 0.0003911
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000000018032523
$ 0.00000000018032523$ 0.00000000018032523
Harga Semasa:
$ 0.00003796
$ 0.00003796$ 0.00003796

Tokenomik LUFFY (LUFFY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik LUFFY (LUFFY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LUFFY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LUFFY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LUFFY, terokai LUFFY harga langsung token!

Cara Membeli LUFFY

Berminat untuk menambah LUFFY (LUFFY) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli LUFFY, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

LUFFY (LUFFY) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga LUFFY membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

LUFFY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LUFFY? Halaman ramalan harga LUFFY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.