Luigi Mangione Logo

Luigi MangioneHargae(LUIGI)

1 LUIGI ke USD Harga Langsung:

$0.001595
$0.001595$0.001595
+4.45%1D
USD
Luigi Mangione (LUIGI) Carta Harga Langsung
Luigi Mangione (LUIGI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00141
$ 0.00141$ 0.00141
24J Rendah
$ 0.002075
$ 0.002075$ 0.002075
24J Tinggi

$ 0.00141
$ 0.00141$ 0.00141

$ 0.002075
$ 0.002075$ 0.002075

$ 0.05507406330902778
$ 0.05507406330902778$ 0.05507406330902778

$ 0.000036414173553256
$ 0.000036414173553256$ 0.000036414173553256

+12.90%

+4.45%

-22.74%

-22.74%

Luigi Mangione (LUIGI) harga masa nyata ialah $ 0.001601. Sepanjang 24 jam yang lalu, LUIGI didagangkan antara $ 0.00141 rendah dan $ 0.002075 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LUIGI sepanjang masa ialah $ 0.05507406330902778, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000036414173553256.

Dari segi prestasi jangka pendek, LUIGI telah berubah sebanyak +12.90% sejak sejam yang lalu, +4.45% dalam 24 jam dan -22.74% dalam 7 hari yang lalu.

Luigi Mangione (LUIGI) Maklumat Pasaran

No.2039

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

$ 55.08K
$ 55.08K$ 55.08K

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

999.95M
999.95M 999.95M

999,955,159
999,955,159 999,955,159

999,948,924
999,948,924 999,948,924

99.99%

SOL

Had Pasaran semasa Luigi Mangione ialah $ 1.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.08K. Bekalan edaran LUIGI ialah 999.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999948924. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.60M.

Luigi Mangione (LUIGI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Luigi Mangione hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00006795+4.45%
30 Hari$ -0.000145-8.31%
60 Hari$ +0.000477+42.43%
90 Hari$ -0.000027-1.66%
Perubahan Harga Luigi Mangione Hari Ini

Hari ini, LUIGI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00006795 (+4.45%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLuigi Mangione

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000145 (-8.31%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Luigi Mangione

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LUIGI mengalami perubahan sebanyak $ +0.000477 (+42.43%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Luigi Mangione

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000027 (-1.66%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Luigi Mangione (LUIGI)?

Apakah itu Luigi Mangione (LUIGI)

LUIGI is a meme coin.

LUIGI is a meme coin.

Luigi Mangione tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LUIGI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Luigi Mangione di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Luigi Mangione anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Luigi Mangione Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Luigi Mangione (LUIGI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Luigi Mangione (LUIGI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Luigi Mangione.

Semak Luigi Mangione ramalan harga sekarang!

Tokenomik Luigi Mangione (LUIGI)

Memahami tokenomik Luigi Mangione (LUIGI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LUIGI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Luigi Mangione (LUIGI)

Mencari cara membeli Luigi Mangione? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Luigi Mangione di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LUIGI kepada Mata Wang Tempatan

1 Luigi Mangione(LUIGI) ke VND
42.130315
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke AUD
A$0.00238549
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke GBP
0.00116873
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke EUR
0.00134484
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke USD
$0.001601
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke MYR
RM0.0067242
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke TRY
0.06608928
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke JPY
¥0.235347
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke ARS
ARS$2.34749827
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke RUB
0.1325628
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke INR
0.14096805
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke IDR
Rp26.24589744
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke KRW
2.21437512
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke PHP
0.09114493
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke EGP
￡E.0.07696007
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke BRL
R$0.00850131
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke CAD
C$0.00219337
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke BDT
0.1950018
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke NGN
2.39311076
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke COP
$6.25390625
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke ZAR
R.0.02779336
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke UAH
0.06591317
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke VES
Bs0.25616
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke CLP
$1.519349
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke PKR
Rs0.45442784
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke KZT
0.86633312
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke THB
฿0.05078372
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke TWD
NT$0.04827015
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke AED
د.إ0.00587567
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke CHF
Fr0.00126479
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke HKD
HK$0.01245578
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke AMD
֏0.6122224
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke MAD
.د.م0.01436097
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke MXN
$0.02931431
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke SAR
ريال0.00600375
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke PLN
0.00574759
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke RON
лв0.00685228
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke SEK
kr0.01480925
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke BGN
лв0.00264165
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke HUF
Ft0.52855414
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke CZK
0.0329806
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke KWD
د.ك0.000488305
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke ILS
0.00534734
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke AOA
Kz1.45942357
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke BHD
.د.ب0.000601976
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke BMD
$0.001601
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke DKK
kr0.01011832
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke HNL
L0.04199423
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke MUR
0.07244525
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke NAD
$0.02780937
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke NOK
kr0.01570581
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke NZD
$0.00267367
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke PAB
B/.0.001601
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke PGK
K0.00669218
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke QAR
ر.ق0.00582764
1 Luigi Mangione(LUIGI) ke RSD
дин.0.15888324

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Luigi Mangione

Berapakah nilai Luigi Mangione (LUIGI) hari ini?
Harga langsung LUIGI dalam USD ialah 0.001601 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LUIGI ke USD?
Harga semasa LUIGI ke USD ialah $ 0.001601. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Luigi Mangione?
Had pasaran untuk LUIGI ialah $ 1.60M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LUIGI?
Bekalan edaran LUIGI ialah 999.95M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LUIGI?
LUIGI mencapai harga ATH sebanyak 0.05507406330902778 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LUIGI?
LUIGI melihat harga ATL sebanyak 0.000036414173553256 USD.
Berapakah jumlah dagangan LUIGI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LUIGIialah $ 55.08K USD.
Adakah LUIGI akan naik lebih tinggi tahun ini?
LUIGI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LUIGIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
