Lumia Logo

LumiaHargae(LUMIA)

1 LUMIA ke USD Harga Langsung:

$0.3298
$0.3298$0.3298
+5.26%1D
USD
Lumia (LUMIA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:50:13 (UTC+8)

Lumia (LUMIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3084
$ 0.3084$ 0.3084
24J Rendah
$ 0.3461
$ 0.3461$ 0.3461
24J Tinggi

$ 0.3084
$ 0.3084$ 0.3084

$ 0.3461
$ 0.3461$ 0.3461

$ 2.59516770698109
$ 2.59516770698109$ 2.59516770698109

$ 0.1949649620411284
$ 0.1949649620411284$ 0.1949649620411284

+0.76%

+5.26%

+0.06%

+0.06%

Lumia (LUMIA) harga masa nyata ialah $ 0.3298. Sepanjang 24 jam yang lalu, LUMIA didagangkan antara $ 0.3084 rendah dan $ 0.3461 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LUMIA sepanjang masa ialah $ 2.59516770698109, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.1949649620411284.

Dari segi prestasi jangka pendek, LUMIA telah berubah sebanyak +0.76% sejak sejam yang lalu, +5.26% dalam 24 jam dan +0.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lumia (LUMIA) Maklumat Pasaran

No.640

$ 43.30M
$ 43.30M$ 43.30M

$ 69.64K
$ 69.64K$ 69.64K

$ 78.79M
$ 78.79M$ 78.79M

131.29M
131.29M 131.29M

238,888,888
238,888,888 238,888,888

238,888,888
238,888,888 238,888,888

54.95%

ETH

Had Pasaran semasa Lumia ialah $ 43.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 69.64K. Bekalan edaran LUMIA ialah 131.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 238888888. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 78.79M.

Lumia (LUMIA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Lumia hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.016481+5.26%
30 Hari$ -0.012-3.52%
60 Hari$ +0.0132+4.16%
90 Hari$ +0.0947+40.28%
Perubahan Harga Lumia Hari Ini

Hari ini, LUMIA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.016481 (+5.26%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLumia

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.012 (-3.52%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Lumia

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LUMIA mengalami perubahan sebanyak $ +0.0132 (+4.16%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Lumia

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0947 (+40.28%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Lumia (LUMIA)?

Semak Lumiahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Lumia (LUMIA)

Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

Lumia tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Lumia pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LUMIA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Lumia di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Lumia anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Lumia Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Lumia (LUMIA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Lumia (LUMIA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lumia.

Semak Lumia ramalan harga sekarang!

Tokenomik Lumia (LUMIA)

Memahami tokenomik Lumia (LUMIA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LUMIA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Lumia (LUMIA)

Mencari cara membeli Lumia? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Lumia di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LUMIA kepada Mata Wang Tempatan

1 Lumia(LUMIA) ke VND
8,678.687
1 Lumia(LUMIA) ke AUD
A$0.4947
1 Lumia(LUMIA) ke GBP
0.240754
1 Lumia(LUMIA) ke EUR
0.277032
1 Lumia(LUMIA) ke USD
$0.3298
1 Lumia(LUMIA) ke MYR
RM1.38516
1 Lumia(LUMIA) ke TRY
13.610846
1 Lumia(LUMIA) ke JPY
¥48.1508
1 Lumia(LUMIA) ke ARS
ARS$482.161004
1 Lumia(LUMIA) ke RUB
27.370102
1 Lumia(LUMIA) ke INR
29.0224
1 Lumia(LUMIA) ke IDR
Rp5,406.556512
1 Lumia(LUMIA) ke KRW
455.523058
1 Lumia(LUMIA) ke PHP
18.73264
1 Lumia(LUMIA) ke EGP
￡E.15.853486
1 Lumia(LUMIA) ke BRL
R$1.74794
1 Lumia(LUMIA) ke CAD
C$0.451826
1 Lumia(LUMIA) ke BDT
40.16964
1 Lumia(LUMIA) ke NGN
492.971848
1 Lumia(LUMIA) ke COP
$1,288.28125
1 Lumia(LUMIA) ke ZAR
R.5.72203
1 Lumia(LUMIA) ke UAH
13.577866
1 Lumia(LUMIA) ke VES
Bs52.768
1 Lumia(LUMIA) ke CLP
$312.9802
1 Lumia(LUMIA) ke PKR
Rs93.610432
1 Lumia(LUMIA) ke KZT
178.461376
1 Lumia(LUMIA) ke THB
฿10.444766
1 Lumia(LUMIA) ke TWD
NT$9.920384
1 Lumia(LUMIA) ke AED
د.إ1.210366
1 Lumia(LUMIA) ke CHF
Fr0.257244
1 Lumia(LUMIA) ke HKD
HK$2.565844
1 Lumia(LUMIA) ke AMD
֏126.11552
1 Lumia(LUMIA) ke MAD
.د.م2.958306
1 Lumia(LUMIA) ke MXN
$6.048532
1 Lumia(LUMIA) ke SAR
ريال1.23675
1 Lumia(LUMIA) ke PLN
1.183982
1 Lumia(LUMIA) ke RON
лв1.408246
1 Lumia(LUMIA) ke SEK
kr3.044054
1 Lumia(LUMIA) ke BGN
лв0.54417
1 Lumia(LUMIA) ke HUF
Ft108.484412
1 Lumia(LUMIA) ke CZK
6.770794
1 Lumia(LUMIA) ke KWD
د.ك0.1002592
1 Lumia(LUMIA) ke ILS
1.098234
1 Lumia(LUMIA) ke AOA
Kz300.635786
1 Lumia(LUMIA) ke BHD
.د.ب0.1243346
1 Lumia(LUMIA) ke BMD
$0.3298
1 Lumia(LUMIA) ke DKK
kr2.07774
1 Lumia(LUMIA) ke HNL
L8.650654
1 Lumia(LUMIA) ke MUR
14.92345
1 Lumia(LUMIA) ke NAD
$5.728626
1 Lumia(LUMIA) ke NOK
kr3.225444
1 Lumia(LUMIA) ke NZD
$0.550766
1 Lumia(LUMIA) ke PAB
B/.0.3298
1 Lumia(LUMIA) ke PGK
K1.378564
1 Lumia(LUMIA) ke QAR
ر.ق1.200472
1 Lumia(LUMIA) ke RSD
дин.32.63371

Lumia Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Lumia, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Lumia Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Lumia

Berapakah nilai Lumia (LUMIA) hari ini?
Harga langsung LUMIA dalam USD ialah 0.3298 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LUMIA ke USD?
Harga semasa LUMIA ke USD ialah $ 0.3298. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Lumia?
Had pasaran untuk LUMIA ialah $ 43.30M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LUMIA?
Bekalan edaran LUMIA ialah 131.29M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LUMIA?
LUMIA mencapai harga ATH sebanyak 2.59516770698109 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LUMIA?
LUMIA melihat harga ATL sebanyak 0.1949649620411284 USD.
Berapakah jumlah dagangan LUMIA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LUMIAialah $ 69.64K USD.
Adakah LUMIA akan naik lebih tinggi tahun ini?
LUMIA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LUMIAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:50:13 (UTC+8)

Lumia (LUMIA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

