Apakah itu Lumia (LUMIA)

Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

Lumia Ramalan Harga (USD)

Tokenomik Lumia (LUMIA)

Memahami tokenomik Lumia (LUMIA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LUMIA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Lumia (LUMIA)

LUMIA kepada Mata Wang Tempatan

Lumia Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Lumia, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Lumia Berapakah nilai Lumia (LUMIA) hari ini? Harga langsung LUMIA dalam USD ialah 0.3298 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LUMIA ke USD? $ 0.3298 . Lihat Harga semasa LUMIA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Lumia? Had pasaran untuk LUMIA ialah $ 43.30M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LUMIA? Bekalan edaran LUMIA ialah 131.29M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LUMIA? LUMIA mencapai harga ATH sebanyak 2.59516770698109 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LUMIA? LUMIA melihat harga ATL sebanyak 0.1949649620411284 USD . Berapakah jumlah dagangan LUMIA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LUMIAialah $ 69.64K USD . Adakah LUMIA akan naik lebih tinggi tahun ini? LUMIA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LUMIAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Lumia (LUMIA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

