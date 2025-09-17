Lagi Mengenai LUNA

Terra Logo

TerraHargae(LUNA)

1 LUNA ke USD Harga Langsung:

$0.1495
$0.1495$0.1495
-0.06%1D
USD
Terra (LUNA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:45:46 (UTC+8)

Terra (LUNA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1449
$ 0.1449$ 0.1449
24J Rendah
$ 0.1505
$ 0.1505$ 0.1505
24J Tinggi

$ 0.1449
$ 0.1449$ 0.1449

$ 0.1505
$ 0.1505$ 0.1505

$ 19.543333500985746
$ 19.543333500985746$ 19.543333500985746

$ 0.1273692149726897
$ 0.1273692149726897$ 0.1273692149726897

-0.34%

-0.06%

-1.46%

-1.46%

Terra (LUNA) harga masa nyata ialah $ 0.1495. Sepanjang 24 jam yang lalu, LUNA didagangkan antara $ 0.1449 rendah dan $ 0.1505 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LUNA sepanjang masa ialah $ 19.543333500985746, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.1273692149726897.

Dari segi prestasi jangka pendek, LUNA telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan -1.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Terra (LUNA) Maklumat Pasaran

No.366

$ 106.14M
$ 106.14M$ 106.14M

$ 542.01K
$ 542.01K$ 542.01K

$ 177.41M
$ 177.41M$ 177.41M

709.98M
709.98M 709.98M

--
----

1,186,707,049
1,186,707,049 1,186,707,049

LUNA2

Had Pasaran semasa Terra ialah $ 106.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 542.01K. Bekalan edaran LUNA ialah 709.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1186707049. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 177.41M.

Terra (LUNA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Terra hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00009-0.06%
30 Hari$ -0.0094-5.92%
60 Hari$ -0.0333-18.22%
90 Hari$ -0.0057-3.68%
Perubahan Harga Terra Hari Ini

Hari ini, LUNA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00009 (-0.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTerra

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0094 (-5.92%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Terra

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LUNA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0333 (-18.22%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Terra

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0057 (-3.68%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Terra (LUNA)?

Semak Terrahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Terra (LUNA)

The new Terra network will inherit the deep developer pool and passionate LUNAtic community that made Terra Classic the 2nd largest smart contract blockchain behind Ethereum.

Terra tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Terra pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LUNA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Terra di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Terra anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Terra Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Terra (LUNA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Terra (LUNA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Terra.

Semak Terra ramalan harga sekarang!

Tokenomik Terra (LUNA)

Memahami tokenomik Terra (LUNA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LUNA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Terra (LUNA)

Mencari cara membeli Terra? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Terra di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LUNA kepada Mata Wang Tempatan

1 Terra(LUNA) ke VND
3,934.0925
1 Terra(LUNA) ke AUD
A$0.222755
1 Terra(LUNA) ke GBP
0.109135
1 Terra(LUNA) ke EUR
0.12558
1 Terra(LUNA) ke USD
$0.1495
1 Terra(LUNA) ke MYR
RM0.6279
1 Terra(LUNA) ke TRY
6.169865
1 Terra(LUNA) ke JPY
¥21.827
1 Terra(LUNA) ke ARS
ARS$219.52879
1 Terra(LUNA) ke RUB
12.4384
1 Terra(LUNA) ke INR
13.139555
1 Terra(LUNA) ke IDR
Rp2,450.81928
1 Terra(LUNA) ke KRW
206.206845
1 Terra(LUNA) ke PHP
8.490105
1 Terra(LUNA) ke EGP
￡E.7.186465
1 Terra(LUNA) ke BRL
R$0.790855
1 Terra(LUNA) ke CAD
C$0.204815
1 Terra(LUNA) ke BDT
18.2091
1 Terra(LUNA) ke NGN
223.46662
1 Terra(LUNA) ke COP
$581.711975
1 Terra(LUNA) ke ZAR
R.2.58934
1 Terra(LUNA) ke UAH
6.154915
1 Terra(LUNA) ke VES
Bs23.92
1 Terra(LUNA) ke CLP
$141.8755
1 Terra(LUNA) ke PKR
Rs42.43408
1 Terra(LUNA) ke KZT
80.89744
1 Terra(LUNA) ke THB
฿4.734665
1 Terra(LUNA) ke TWD
NT$4.498455
1 Terra(LUNA) ke AED
د.إ0.548665
1 Terra(LUNA) ke CHF
Fr0.11661
1 Terra(LUNA) ke HKD
HK$1.16311
1 Terra(LUNA) ke AMD
֏57.1688
1 Terra(LUNA) ke MAD
.د.م1.341015
1 Terra(LUNA) ke MXN
$2.734355
1 Terra(LUNA) ke SAR
ريال0.560625
1 Terra(LUNA) ke PLN
0.53521
1 Terra(LUNA) ke RON
лв0.63687
1 Terra(LUNA) ke SEK
kr1.37839
1 Terra(LUNA) ke BGN
лв0.246675
1 Terra(LUNA) ke HUF
Ft49.064405
1 Terra(LUNA) ke CZK
3.063255
1 Terra(LUNA) ke KWD
د.ك0.045448
1 Terra(LUNA) ke ILS
0.497835
1 Terra(LUNA) ke AOA
Kz136.279715
1 Terra(LUNA) ke BHD
.د.ب0.056212
1 Terra(LUNA) ke BMD
$0.1495
1 Terra(LUNA) ke DKK
kr0.940355
1 Terra(LUNA) ke HNL
L3.921385
1 Terra(LUNA) ke MUR
6.764875
1 Terra(LUNA) ke NAD
$2.596815
1 Terra(LUNA) ke NOK
kr1.457625
1 Terra(LUNA) ke NZD
$0.24817
1 Terra(LUNA) ke PAB
B/.0.1495
1 Terra(LUNA) ke PGK
K0.62491
1 Terra(LUNA) ke QAR
ر.ق0.54418
1 Terra(LUNA) ke RSD
дин.14.757145

Terra Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Terra, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Terra Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Terra

Berapakah nilai Terra (LUNA) hari ini?
Harga langsung LUNA dalam USD ialah 0.1495 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LUNA ke USD?
Harga semasa LUNA ke USD ialah $ 0.1495. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Terra?
Had pasaran untuk LUNA ialah $ 106.14M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LUNA?
Bekalan edaran LUNA ialah 709.98M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LUNA?
LUNA mencapai harga ATH sebanyak 19.543333500985746 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LUNA?
LUNA melihat harga ATL sebanyak 0.1273692149726897 USD.
Berapakah jumlah dagangan LUNA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LUNAialah $ 542.01K USD.
Adakah LUNA akan naik lebih tinggi tahun ini?
LUNA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LUNAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:45:46 (UTC+8)

Terra (LUNA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator LUNA-ke-USD

Jumlah

LUNA
LUNA
USD
USD

1 LUNA = 0.1495 USD

Berdagang LUNA

LUNAUSDT
$0.1495
$0.1495$0.1495
-0.13%

