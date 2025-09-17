Apakah itu Terra (LUNA)

The new Terra network will inherit the deep developer pool and passionate LUNAtic community that made Terra Classic the 2nd largest smart contract blockchain behind Ethereum.

Tokenomik Terra (LUNA)

Memahami tokenomik Terra (LUNA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LUNA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Terra Berapakah nilai Terra (LUNA) hari ini? Harga langsung LUNA dalam USD ialah 0.1495 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LUNA ke USD? $ 0.1495 . Lihat Harga semasa LUNA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Terra? Had pasaran untuk LUNA ialah $ 106.14M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LUNA? Bekalan edaran LUNA ialah 709.98M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LUNA? LUNA mencapai harga ATH sebanyak 19.543333500985746 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LUNA? LUNA melihat harga ATL sebanyak 0.1273692149726897 USD . Berapakah jumlah dagangan LUNA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LUNAialah $ 542.01K USD . Adakah LUNA akan naik lebih tinggi tahun ini? LUNA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LUNAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Terra (LUNA) Kemas Kini Industri Penting

