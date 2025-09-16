Lagi Mengenai LUNAI

Luna by Virtuals Logo

Luna by VirtualsHargae(LUNAI)

1 LUNAI ke USD Harga Langsung:

$0.012799
$0.012799$0.012799
+0.66%1D
USD
Luna by Virtuals (LUNAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:09:10 (UTC+8)

Luna by Virtuals (LUNAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.012449
$ 0.012449$ 0.012449
24J Rendah
$ 0.013065
$ 0.013065$ 0.013065
24J Tinggi

$ 0.012449
$ 0.012449$ 0.012449

$ 0.013065
$ 0.013065$ 0.013065

$ 12.765823816951123
$ 12.765823816951123$ 12.765823816951123

$ 0.000061496208216134
$ 0.000061496208216134$ 0.000061496208216134

+0.87%

+0.66%

-9.38%

-9.38%

Luna by Virtuals (LUNAI) harga masa nyata ialah $ 0.012799. Sepanjang 24 jam yang lalu, LUNAI didagangkan antara $ 0.012449 rendah dan $ 0.013065 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LUNAI sepanjang masa ialah $ 12.765823816951123, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000061496208216134.

Dari segi prestasi jangka pendek, LUNAI telah berubah sebanyak +0.87% sejak sejam yang lalu, +0.66% dalam 24 jam dan -9.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Luna by Virtuals (LUNAI) Maklumat Pasaran

No.1080

$ 12.80M
$ 12.80M$ 12.80M

$ 57.02K
$ 57.02K$ 57.02K

$ 12.80M
$ 12.80M$ 12.80M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BASE

Had Pasaran semasa Luna by Virtuals ialah $ 12.80M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.02K. Bekalan edaran LUNAI ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.80M.

Luna by Virtuals (LUNAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Luna by Virtuals hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00008392+0.66%
30 Hari$ -0.003646-22.18%
60 Hari$ -0.012885-50.17%
90 Hari$ -0.004308-25.19%
Perubahan Harga Luna by Virtuals Hari Ini

Hari ini, LUNAI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00008392 (+0.66%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLuna by Virtuals

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.003646 (-22.18%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Luna by Virtuals

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LUNAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.012885 (-50.17%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Luna by Virtuals

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.004308 (-25.19%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Luna by Virtuals (LUNAI)?

Semak Luna by Virtualshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Luna by Virtuals (LUNAI)

LUNAI is a meme coin.

Luna by Virtuals tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Luna by Virtuals pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LUNAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Luna by Virtuals di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Luna by Virtuals anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Luna by Virtuals Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Luna by Virtuals (LUNAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Luna by Virtuals (LUNAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Luna by Virtuals.

Semak Luna by Virtuals ramalan harga sekarang!

Tokenomik Luna by Virtuals (LUNAI)

Memahami tokenomik Luna by Virtuals (LUNAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LUNAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Luna by Virtuals (LUNAI)

Mencari cara membeli Luna by Virtuals? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Luna by Virtuals di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LUNAI kepada Mata Wang Tempatan

1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke VND
336.805685
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke AUD
A$0.01907051
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke GBP
0.00934327
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke EUR
0.01075116
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke USD
$0.012799
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke MYR
RM0.0537558
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke TRY
0.52834272
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke JPY
¥1.881453
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke ARS
ARS$18.76678973
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke RUB
1.0597572
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke INR
1.12695195
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke IDR
Rp209.81963856
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke KRW
17.70255288
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke PHP
0.72903104
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke EGP
￡E.0.61524793
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke BRL
R$0.06796269
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke CAD
C$0.01753463
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke BDT
1.5589182
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke NGN
19.13143324
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke COP
$49.99609375
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke ZAR
R.0.22219064
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke UAH
0.52693483
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke VES
Bs2.04784
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke CLP
$12.146251
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke PKR
Rs3.63286816
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke KZT
6.92579488
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke THB
฿0.40598428
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke TWD
NT$0.38588985
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke AED
د.إ0.04697233
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke CHF
Fr0.01011121
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke HKD
HK$0.09957622
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke AMD
֏4.8943376
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke MAD
.د.م0.11480703
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke MXN
$0.23434969
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke SAR
ريال0.04799625
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke PLN
0.04594841
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke RON
лв0.05477972
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke SEK
kr0.11839075
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke BGN
лв0.02111835
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke HUF
Ft4.22546186
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke CZK
0.2636594
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke KWD
د.ك0.003903695
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke ILS
0.04274866
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke AOA
Kz11.66718443
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke BHD
.د.ب0.004812424
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke BMD
$0.012799
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke DKK
kr0.08088968
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke HNL
L0.33571777
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke MUR
0.57915475
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke NAD
$0.22231863
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke NOK
kr0.12555819
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke NZD
$0.02137433
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke PAB
B/.0.012799
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke PGK
K0.05349982
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke QAR
ر.ق0.04658836
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke RSD
дин.1.27017276

Luna by Virtuals Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Luna by Virtuals, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Luna by Virtuals Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Luna by Virtuals

Berapakah nilai Luna by Virtuals (LUNAI) hari ini?
Harga langsung LUNAI dalam USD ialah 0.012799 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LUNAI ke USD?
Harga semasa LUNAI ke USD ialah $ 0.012799. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Luna by Virtuals?
Had pasaran untuk LUNAI ialah $ 12.80M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LUNAI?
Bekalan edaran LUNAI ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LUNAI?
LUNAI mencapai harga ATH sebanyak 12.765823816951123 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LUNAI?
LUNAI melihat harga ATL sebanyak 0.000061496208216134 USD.
Berapakah jumlah dagangan LUNAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LUNAIialah $ 57.02K USD.
Adakah LUNAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
LUNAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LUNAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:09:10 (UTC+8)

Luna by Virtuals (LUNAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator LUNAI-ke-USD

Jumlah

LUNAI
LUNAI
USD
USD

1 LUNAI = 0.012799 USD

Berdagang LUNAI

LUNAIUSDT
$0.012799
$0.012799$0.012799
+0.70%

